Joan Pera: "El Capri era el prototipus de català emprenyat. Jo ho sóc del català perplex"

Antoni Bassas conversa amb Joan Pera sobre la seva trajectòria com a actor. Parlen sobre Joan Capri, que, segons Pera, "era el prototipus de català emprenyat". Considera que "va fer un personatge tan nostre que passés el que li passés era el que ens passava a nosaltres, i al veí de dalt, i al tiet de Vila-seca". Pera creu que "en les actuacions, fins i tot en les còmiques, hi ha d'haver un punt de sinceritat" i conclou que ell és el "català perplex". Es considera una persona tímida, molt pudorosa però amb un punt d'optimisme. "Si fan una autopista per anar més de pressa, per què hem de fer tantes hores de cua a l'hora de fer el pagament? Si era per anar de pressa...", reflexiona.