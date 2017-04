Joandomènec Ros tornarà a ser president de l’Institut d'Estudis Catalans

Joandomènec Ros, catedràtic d’ecologia de la Universitat de Barcelona i actual president en funcions de l’Institut d’Estudis Catalans, encapçala l'única candidatura que opta a la presidència de la institució. El termini per preentar-se acabava el 6 d’abril i les eleccions se celebraran el proper 8 de juny. El president s'elegirà en un ple extraordinari. En cas que cap dels candidats no obtingui la majoria absoluta en primera votació ni la majoria absoluta dels assistents al Ple en segona votació (on són cridats a vot 248 persones), es convocarà un segon ple per al 6 de juliol. El president començarà a exercir el càrrec l’1 de setembre de 2017 fins al 2021 i no podrà ser reelegit.

Joandomènec Ros compta al seu equip amb Jaume de Puig (secció de filosofia i ciències socials) i Mariàngela Vilallonga (secció filològica) com a vicepresidents, i Josep Enric Llebot (ciències i tecnologia) com a secretari general.

Joandomènec Ros va ser elegit president en les eleccions del 2013, amb un total de 153 vots a favor, 23 vots en blanc i 2 vots nuls, i una participació del 81%. L’equip de govern encapçalat per Ros comptava amb Joaquim Agulló i Jaume de Puig a la vicepresidència, i Romà Escalas com a secretari general.