Jordi Casassas: "Ara toca gestionar el dia a dia i això no és Hollywood"

La llista encapçalada per Jordi Casassas es va imposar dijous en les eleccions de la junta directiva de l’Ateneu Barcelonès. Casassas va revalidar la presidència (amb 541 vots), mentre que les candidatures de Bernat Dedéu i Genís Roca van quedar en segona i tercera posició amb 398 i 345 vots, respectivament.

Com valora els resultats de les eleccions?

Són bons, sobretot des de la perspectiva que els socis han revalidat la gestió feta i el nostre projecte. Ho han fet, a més, amb un augment de la participació. Estem molt satisfets i assumim la responsabilitat.

Hi ha hagut una participació del 42%, un 5% més que en les eleccions anteriors. A què ho atribueix?

Hi ha hagut una candidatura que ha col·locat un llistó massa polític pel que és l’Ateneu. Això ha mobilitzat l’opinió ateneística, així que benvingut sigui. Però penso que no és bo que es produeixi una certa crispació en les actituds, tot i que ha passat. Hi ha hagut un bombardeig de provocacions, s’han fet lectures dels fets agafades pels cabells que no s’ajusten a la realitat.

L’interès mediàtic per la campanya ha sigut molt superior al d’anteriors comicis. ¿També ho atribueix a aquesta politització?

Sens dubte. S’han utilitzat mètodes que funcionen en altres nivells de la política per a una institució que no s’ho val. Però les coses canvien. El que hem de fer és adaptar-nos-hi i reconduir aquest interès per convertir-lo en un element positiu. Ara toca gestionar el dia a dia i això no és Hollywood. Hem de fer el màxim que puguem.

Quins són els vostres reptes?

Des del 2014 hem provocat una claríssima dinamització de l’Ateneu fent més actes i dotant-lo de projecció pública i política, que no vol dir partidista. A més, hem repatriat uns 50.000 volums a la biblioteca i això l’ha congestionat. Hi ha necessitat d’un espai nou. Estem estudiant com ho solucionem. L’altra prioritat és seguir dinamitzant la casa des de la perspectiva de l’acció cultural. Volem convertir l’Ateneu en un espai neutral que permeti a la gent dels Països Catalans tenir un lloc de treball per difondre les seves idees, alhora que sigui un espai de creació cultural. També volem que els socis trobin en les seccions un lloc de formació i de reunió activa.

¿Integrareu idees de les altres candidatures al vostre projecte?

I tant. No tardarem a reunir-nos amb les altres candidatures per intercanviar impressions i posar en ordre de possibilitats les propostes. Ens interessen les idees que fan referència a l’ús de les noves tecnologies per fomentar el diàleg entre els socis, les seccions i la creació cultural. També hi ha alguns temes que es poden integrar a la programació per donar-li una dimensió més actual.