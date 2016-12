Jordi Savall viatja al cor polifònic del Renaixement europeu

Els grans frescos historicomusicals a què ens té ben avesats Jordi Savall poden adoptar formats més especialitzats, com és el cas de l’última proposta, una commemoració avançada del 500 aniversari de la mort de Heinrich Isaac. El compositor flamenc és un bon exemple de creador paneuropeu, amb serveis fidels a les corts de Lorenzo di Medici i l’emperador Maximilià I, i si la seva obra potser no té avui en dia la difusió de la del seu coetani Josquin, no per això deixa de ser un dels cims de la polifonia renaixentista en el pas dels segles XV a XVI. A més, com el concert mostrava de forma didàctica, és l’autor d’una bellíssima cançó, Innsbruck, ich muss dich lassen, que serviria de base d’un coral de Luter que, sense anar més lluny, dos segles més tard Bach empraria en la seva Passió segons sant Mateu.

Savall va bastir un ric panorama de la producció d’Isaac resseguint els principals esdeveniments del seu temps, amb un clar accent sobre la producció sacra, amb petits excursos profans, com la carnavalesca Hora e di maggio. Per fer justícia a aquesta música, calia un conjunt de perfecta cohesió, equilibri entre veus i ductilitat per ressaltar quan fos precís una línia melòdica o un detall significatiu. Són qualitats que posseeix a bastament La Capella Reial de Catalunya, a les quals hi suma un so d’una bellesa i força de seducció úniques, mai al servei d’un buit hedonisme sinó d’una expressivitat de gran noblesa. Lluís Vilamajó ha realitzat una tasca formidable d’assemblatge entre els veterans de la casa i els joves cantants sorgits de l’acadèmia de perfeccionament impulsada per Savall.

Fidel al seu estil, el músic va embolcallar motets i cançons amb un ric coixí instrumental que mai obstruïa la fluïdesa del discurs vocal, amb resultats esplèndids en el corprenedor plany per la mort de Lorenzo di Medici o el monumental Sancti spiritus assit nobis gratia.

Jordi Savall, Drassanes Reials, 22 de desembre