La França barroca, Ibn Battuta i Luter protagonitzen el Festival de Música Antiga de Poblet

El Festival de Música Antiga de Poblet vol teixir ponts entre cultures i religions en la seva cinquena edició, que tindrà lloc els vespres de l'11 al 13 d'agost. Dirigit per Jordi Savall, el festival manté com a eix principal els diàlegs interculturals i interreligiosos que ja va potenciar en l'edició anterior. En aquesta ocasió, però, el certamen incorpora taules rodones abans dels espectacles per potenciar aquest vessant del festival, que s'inaugurarà amb 'El viatger del temps. Part II'.

Es tracta d'un concert que recrea els viatges del musulmà Ibn Battuta, que va recórrer l'Índia, la Xina, el Marroc i Europa per conèixer les músiques de cada país. Artistes de la Xina, l'Afganistan, Armènia, Turquia, Grècia i Espanya interpretaran les peces, que es combinaran amb textos recitats a càrrec de Sílvia Bel. Abans de l'espectacle, el festival acollirà una taula rodona sobre l'islam i Occident ahir i avui amb el poeta Manuel Forcano i l'economista libanès Georges Corn. Segons Savall, aquestes xerrades volen ser "un enriquiment per ampliar els coneixements i les reflexions al voltant de temes actuals".

La França barroca de Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Mr. de Sainte-Colombe i Marin Marais protagonitza la segona proposta del festival, el concert 'Tots els matins del món'. Abans de la cita, l'assagista i poeta Ramón Andrés conversarà amb Savall a la taula rodona 'Cultura i Societat: l'Esperit d'Europa'. El festival tancarà amb un concert al voltant d'Erasme de Rotterdam i Luter. Els actors Jordi Boixaderas i Lluís Soler posaran veu als textos de l'espectacle, que comptarà amb la participació de La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI. El procurador general de l'orde del Cister, Lluc Torcal, i l'historiador Ricardo García Cárcel parlaran abans de la Reforma i la Contrareforma.

"La programació del festival es fa especial ressò del centenari de la Reforma protestant de Luter", destaca l'abat de Poblet, Octavi Vilà. També recalca que el vincle entre espiritualitat, cultura i patrimoni "segueix sent vigent" i subratlla que el festival vol potenciar el paper de la música com "un punt de trobada i un llenguatge en comú". En aquesta línia, Savall reivindica la funció de la cultura com "una font de reflexió per conèixer el món del passat i aclarir-nos sobre què volem en el futur". El director artístic del festival defensa que "no només ha de ser una eina de diversió i gaudi personal reservada a elits", i destaca que cal "lluitar contra l'amnèsia prevalent que la cultura no és necessària".