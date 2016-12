260x366 Jordi Tort serà el nou gerent de L'Auditori i l'OBC Jordi Tort serà el nou gerent de L'Auditori i l'OBC

Jordi Tort serà el gerent de L'Auditori i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Ocuparà la plaça que ha deixat vacant Valentí Oviedo, actual gerent de l'ICUB.

La comissió de valoració, integrada per tres membres de l’Ajuntament –el mateix Valentí Oviedo, Isabel Balliu i Carles Sala– i dos membres de la Generalitat –Rosa M. Pascual i Josep Solà– ha escollit per unanimitat Tort per la seva trajectòria professional. Des del 2013 és gerent del Teatro de la Abadía, anteriorment va ser el gerent de l’Orquestra de Còrdova, director de producció de Stage Entertainment Espanya, director de producció i gires del Gran Teatre del Liceu (2006-2010) i sotsdirector del Teatre Lliure en l'etapa 1998-2006.

Jordi Tort Guals, nascut el 1968, és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, màster en gestió cultural (UB) i postgraduat universitari en dret de la propietat intel·lectual per la Universitat Pompeu Fabra. Compta també amb estudis musicals de piano i d’harmonia realitzats al Conservatori del Gran Teatre del Liceu de Barcelona.