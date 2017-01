Josep Maria Cervera, nou director editorial de Cruïlla

L'editor Josep Maria Cervera és el nou director editorial de Cruïlla, dedicada a la publicació de literatura infantil i juvenil, en substitució del pedagog Enric Masllorens.

Nascut a Barcelona, Cervera és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, ha cursat estudis de Ciències Polítiques i de l'Administració i des de l'any 1992 ha desenvolupat la seva carrera professional en el sector del llibre i l'edició, segons un comunicat fet públic avui.

Cervera ha treballat a FNAC i la Casa del Llibre com a director i en la cadena de llibreries Casa del Llibre com a director regional, incorporant-se l'any 2009 a l' Editorial Claret com a director general. Durant els dos últims anys ha treballat en plataformes tecnològiques desenvolupant nous negocis i ha estat productor executiu de la sèrie d'animació 'L'illa del Far'.

Josep Maria Cervera és autor dels llibres 'Davant l'adversitat, amor i llibertat' (Claret), 'Elles són la meva sort' (La Campana/Plataforma), i 'La gasela Julieta ens posa a dieta' (Claret Kids/Pirueta Editorial). Amb aquest nomenament, el Grup SM, al qual pertany Cruïlla, busca "consolidar i enfortir la seva trajectòria en el mercat català amb publicacions i serveis dirigits a l'àmbit escolar i de la literatura infantil i juvenil en llengua catalana".