'Julia ist', d'Elena Martín, premi Movistar a la millor pel·lícula de Zonazine al Festival de Màlaga

'Julia ist', la primera pel·lícula com a directora d'Elena Martín, s'ha endut el premi Movistar a la millor pel·lícula de la secció paral·lela Zonazine del Festival de Màlaga. Crònica agredolça d'un Erasmus a Berlín basada en experiències reals, la història segueix a una jove en el seu procés d'adaptació a la ciutat, un viatge ple de canvis, dubtes i confusió.

“És una mirada diferent sobre l’Erasmus, entès no tant com un parèntesi festiu sinó com una experiència de maduresa - explicava la directora a l'ARA l'any passat-. En realitat són les dues coses, però normalment s’explica només la part més lúdica”. Entre els referents de la pel·lícula Martín cita la sèrie 'Girls', el cinema 'mumblecore' i la directora Mia Hansen-Love.

540x306 01. Elena Martín: actriu, directora i coordinadora d’Els Malnascuts / RUTH MARIGOT LASTOR 01. Elena Martín: actriu, directora i coordinadora d’Els Malnascuts / RUTH MARIGOT LASTOR

Martín es va donar a conèixer l'any passat com a protagonista de 'Les amigues de l'Àgata', un projecte de final de carrera dirigit per quatre estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, on també estudiava Martín. 'Julia ist' també va néixer com a projecte final de carrera i està realitzat amb tres companys de classe de la directora que també van marxar d'Erasmus, però a ciutats diferents. A més de la seva faceta cinematogràfica, Martín també ha despuntat en l'àmbit teatral: va fundar el projecte de teatre jove Els Malnascuts i va participar en espectacles com 'Like si lloras' a l'antiga sala Beckett.