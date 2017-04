Juliette Binoche, Iréne Theorin i els ballets de Maurice Béjart i Carlos Acosta, protagonistes del Festival de Peralada

No és cap novetat que la dansa i la lírica siguin els grans eixos del Festival de Peralada. Sí que ho és, però, que la dansa tingui un protagonisme tan destacat com el que tindrà en l'edició que se celebrarà del 6 de juliol al 17 d'agost. El Béjart Ballet de Lausanne, el Malandain Ballet de Biarritz i la companyia Acosta Danza seran presents a l'estiu empordanès. Deu anys després de la mort de Maurice Béjart, la companyia que va fundar l'homenatja amb l'espectacle 't'M et variations', una creació del coreògraf Gil Roman que es podrà veure a Peralada els dies 6 i 7 de juliol. El programa de la companyia suïssa també inclou 'Béjart fête Maurice', que aplega diferents coreografies de Béjart, algunes de les quals "no són les més conegudes", tal com explica el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilà.

La dansa també posarà el punt final a aquesta edició, concretament el debut a l'estat de la companyia Acosta Danza, del coreògraf cubà Carlos Acosta. Tot i que Acosta «va penjar les sabatilles» l'any passat, a Peralada ballarà dues peces. Entre Béjart i Acosta, la companyia de Thierry Malandian oferirà 'La bella i la bèstia' de Txaikovski, amb música en directe de l'Orquestra Simfònica d'Euskadi el 28 de juliol. "Aquest any fem una mirada a la cultura francesa i a la basca", ha dit Aguilà en la roda de premsa que s'ha fet aquest divendres al Saló dels Miralls del Liceu, abans de recordar que Peralada és "un festival amb diversos festivals a dins".

L'estrena de la producció de l'òpera 'Madama Butterfly' de Puccini, amb direcció escènica de Joan Anton Rechi, serà el punt culminant de la programació lírica els dies 7 i 9 d'agost. Coproduïda amb la Deutsche Oper Am Rhein, en aquesta 'Madama Butterfly' l'acció es trasllada a Nagasaki durant la Segona Guerra Mundial. "Tenim debilitat pucciniana, no ens n'amaguem», diu Aguilà. El repartiment està encapçalat per la soprano albanesa Emonela Jaho –"la Butterfly dels nostres temps", segons Aguilà–, el tenor nord-americà Bryan Hymel, el baríton malagueny Carlos Álvarez i la mezzosoprano gironina Gemma Coma-Alabert, artista resident d'aquesta edició del festival. Al fossat, Dan Ettinger dirigirà l'Orquestra Simfònica de Bilbao, i Conxita Garcia el Cor del Gran Teatre del Liceu.

La programació operística es completa amb la versió semiescenificada de 'Dido & Aeneas', de Purcell, a càrrec dels músics de l'Acadèmia Barroca Europea d'Ambronay sota la direcció de Paul Agnew (el 15 de juliol), i amb l'estrena de 'La straordinaria vita di Sugar Blood', l'òpera d' Alberto García Demestres dedicada a Luciano Pavarotti. El llibret, coescrit per Demestres i Cristina Pavarotti, filla del tenor italià, vol conscienciar sobre la diabetis. "L'òpera està dedicada a Luciano Pavarotti, el meu mestre i amic, que era diabètic com jo", explica Demestres.

La mirada a la cultura francesa del festival es concreta, entre d'altres, amb la participació de l'Orquestra del Capitole de Tolosa, dirigida per Tugan Sokhiev, que el 8 de juliol acompanyarà la soprano sueca Iréne Theorin a les 'Quatre últimes cançons' de Richard Strauss, dins un programa amb 'Quadres d'una exposició' de Mússorgski i 'Prèlude à l'après-midi d'un faune de Debussy.

Altres veus que passaran per aquesta edició del festival són la soprano sud-africana Pretty Yende (2 d'agost), la basca Ainhoa Arteta amb l'Orquestra Victoria de Los Ángeles (4 d'agost), la jove soprano russa Julia Lezhneva (5 d'agost) i el tenor nord-americà Gregory Kunde (6 d'agost). En la setmana central del festival, el 3 d'agost, el pianista barceloní Ignasi Cambra oferirà un recital amb obres de Grieg, Granados i Chopin.

Juliette Binoche recitarà Barbara

També hi ha pianistes en la secció 'Paral·lels', "les 'delikatessen' del festival", segons Aguilà. Un d'ells serà James Rhodes, "el 'rockstar' de la música clàssica", que actuarà l'11 d'agost. L'altre, Alexandre Tharaud, que el 29 de juliol acompanyarà l'actriu Juliette Binoche en l'espectacle 'Vaille que vivre (Barbara), dedicat a la cantant Barbara (1930-1997), que arribarà a Peralada després de passar pel Festival d'Avinyó. Binoche no cantarà, sinó que recitarà textos sobre Barbara, una de les grans de la cançó francesa.

Com és habitual, a Peralada també hi ha espai per a artistes d'altres músiques, com ara Katie Melua, Bryan Ferry, Franco Battiato, Malú i Diego el Cigala. El festival, organitzat per la Fundació Castell de Peralada, lligada al Grup Peralada, té aquest un pressupost de 3,8 milions d'euros, 400.000 menys que en l'edició especial del 30è aniversari de 2016, i 200.000 més que al 2015. El preu de les entrades varia en funció de l'espectacle. Per exemple, les entrades per a l'òpera 'Madama Butterfly' van de 190 a 60 euros; per a Bryan Ferry, de 125 a 60; per a l'espectacle de Juliette Binoche i Alexandre Tharaud, de 65 a 35 euros, i per al recital de Gregory Kunde, 65 i 50 euros.