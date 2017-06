Kamasi Washington preinaugurarà el 49è Festival Internacional de Jazz de Barcelona

El 49è Festival Internacional de Jazz de Barcelona tindrà lloc del 17 d'octubre al 15 de desembre. Per anar fent boca, però, el festival acollirà el 24 de juliol un concert extraordinari del saxofonista Kamasi Washington a la sala Barts. Considerat un dels noms més importants del jazz contemporani, Washington oferirà aquest únic concert el 2017 a Barcelona, on presentarà el seu àlbum de debut, 'The epic'. "És un gran artista de jazz que toca totes les escales de la música afroamericana. Amb la seva actuació volem obrir la gana als espectadors", afirma el director artístic del festival, Joan Anton Cararach, que aquest dijous ha donat a conèixer gairebé la meitat de la programació del certamen.

Entre els noms destacats d'enguany hi ha Diane Krall, que inaugurarà el festival el 17 d'octubre a l'Auditori del Fòrum. També passaran pel certamen Chick Corea i la Steve Gadd Band, Chucho Valdés amb Gonzalo Rubalcaba, Chano Domínguez amb Stefano Bollani i Barbara Hendricks, que clourà la iniciativa el 15 de desembre amb 'The Road to freedom', un recorregut pels temes musicals que descriuen la lluita dels esclaus afroamericans per la llibertat. Al festival es podran veure diversos debuts, com el de Cory Hendry amb The Funk Apostles i el d' Avishai Cohen, que portarà a Barcelona el seu projecte 'Jazz Free'.

El pianista Marco Mezquida rebrà un homenatge al festival amb quatre concerts. Mezquida tocarà amb Albert Cirera i els Tres Tambors, protagonitzarà un duo de flamenc amb Chichuelo, formarà part d'un trio col·lectiu juntament amb Ernesto Aurignat i Ramon Prats i posarà música a les imatges del fotògraf de jazz Jean Pierre Leloir mitjançant un exercici d'improvisació. Entre els músics catalans que participaran al festival també hi ha Ignasi Terraza, La locomotora negra, The Excitements i Carles Benavent.

En paral·lel i com en edicions anteriors, el certamen inclou dins de la programació el festival De cajón, que portarà figures del flamenc com Estrella Morente, Antonio Carmona, Niño Josele i Rocío Márquez. Segons Cararach, el De cajón "és una de les potes més importants i impactants del festival" i constata la voluntat del certamen de "ser obert i permeable a totes les músiques, perquè molts concerts surten de les fronteres del jazz".