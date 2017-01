Kari Margolis: "Als EUA, els actors pensen a fer teatre comercial. A Catalunya hi ha més respecte per l'art"

Antoni Bassas conversa amb Kari Margolis sobre el seu mètode de formació d'actors. L'actriu i directora teatral sent "que la comunitat d’actors de teatre a Barcelona està molt interessada en aquesta feina" i es declara enamorada dels actors catalans "perquè son més físics, pensen de manera més poètica i estan oberts a la idea que per interpretar s’ha de treballar molt i no es tracta només de si sóc guapo o no". L'actriu creu que "el teatre literari pot ser molt més viu, visceral, emotiu i bonic". Defensa la idea que el públic hagi d'anar al teatre "perquè l’experiència no és la mateixa que només llegint la literatura".