Kase O, llarga vida al rei de la corona eterna

Hi ha pocs artistes que hagin dominat tan rotundament un gènere com Kase O amb el rap espanyol. De fet, han hagut de passar un parell de generacions de Mc's perquè apareguin noms que li discuteixin el poder de convocatòria i referencialitat (Dellafuente i, sobretot, C Tangana), ja que als rivals que s'havia trobat les darreres dues dècades els va faltar constància (Juan Solo, Mucho Muchacho) o regularitat (Tote King). Durant quasi vint anys s'ha acostumat a viure com a líder indiscutible del hip-hop estatal, ha estat més temps rei que vassall, així que quan un monarca tan absolutista com Javier Ibarra (nom que figura al seu DNI) presenta el seu primer disc signat en solitari, l'expectació és màxima, la més alta que mai ha generat un disc de rap en castellà. A Barcelona no es va fer l'excepció, esgotant ràpidament les entrades per la doble presentació de 'El círculo' a la Sala Razzmatazz.

Divendres Kase O volia demostrar que tot el que s'ha passat mesos assegurant en entrevistes era cert: ha esborrat antics himnes de batalla i embriaguesa ('Ballantains', 'Mierda', 'Virtuosos' o 'A solas con un ritmo') per centrar-se en un rap més madur i acurat a una persona que s'apropa als quaranta. Ibarra ho va avisar només començar l'espectacle i així va ser, va sonar pràcticament tot el seu darrer disc, començant amb 'Intro (El círculo)' i acabant amb l''Outro'. Entremig, el senzill d'avançament, la pamfletària 'Esto no para', la vuitantera relació sexual de 'Mitad y mitad', la introspectiva -i ploranera- 'Basureta' i una excel·lent 'Mazas y catapultas' van ser-ne els moments més destacables.

Amb una concurrència absolutament entregada al messies, Kase O va tenir temps de deixar algunes ombres (una espiritualitat un pel ridícula per ingènua) i moltes virtuts: 'punch innat', domini total d'escena -coreografies incloses-, empatia absoluta amb la parròquia i el recórrer a la nostàlgia justa, però determinant, en ajuntar a l'escenari la formació completa de Violadores del Verso (Sho-Hai, Lírico, R de Rumba i el propi Ibarra) per interpretar 'Vivir para contarlo'. Han passat divuit anys des que Kase O presentava el primer disc de Doble V a la Sala Apolo, i ahir hi havia menys fum a platea i més canes a l'escenari, però una cosa no canvia: el Rei segueix sent el Rei.