Kiyoshi Kurosawa i Alain Guiraudie completen la programació del D'A

La nova pel·lícula del director d' 'El desconegut del llac' o la incursió europea del mestre del terror japonès són dues dels asos que encara amagaven a la màniga els programadors del D'A. El Festival ha completat aquest dimecres el cartell de la seva nova edició, que tindrà lloc a Barcelona del 27 d'abril al 7 de maig, en la qual es projectaran 75 llargmetratges i 13 curts, amb més de 50 estrenes a Catalunya i tres estrenes absolutes.

Una de les grans novetats de la secció Direccions és ' Rester vertical', la nova bogeria del francès Alain Guiraudie, que després d'endinsar-se en el món del 'cruising' a 'El desconegut del llac' proposa una excèntrica comèdia sobre la paternitat. Kiyoshi Kurosawa, l'estilista del terror oriental, surt del Japó per rodar a 'Le secret de la chambre noire' el seu particular 'Cim escarlata', un drama romàntic de fantasmes amb tocs de terror gòtic. El cinema romanès tindrà el seu espai amb la premiada a Locarno 'Scarred hearts', de Radu Jude, director de la sensacional 'Aferim!'. Direccions també tindrà les noves pel·lícules de noms importants del cinema d'autor contemporani: 'Malgré La nuit', de Philippe Grandieux; 'Paraíso', d' Andrei Kontxalovski i 'Correspondências, de Rita Azevedo Gomes.

El D'A continua atent a les propostes més inquietes del cinema espanyol, que s'escampen per les seccions paral·leles Talents i Un impuls col·lectiu. El festival acollirà la presentació catalana de 'Demonios tus ojos', el drama obsessiu de Pedro Aguilera que va representar Espanya al festival de Rotterdam i va guanyar els premis interpretatius al de Màlaga. 'La película de nuestra vida', debut d' Enric Baró, entrelliga realitat i ficció a a partir d'una saga familiar que és la del propi director. També s'estrenarà al D'A 'La maldita primavera', nova pel·lícula de Marc Ferrer, que l'any passat va debutar al festival 'Nos parecía importante', i el nou treball de l'irreductible franctirador del cinema d'autor asturià Ramón Lluis Bande, 'Vida vaquera', que acompanya els últims vaquers de la seva terra.

Àgata vs Júlia

Les jornades professionals que se celebraran durant el D'A portaran per títol 'Noves narratives. Distribució i promoció', i inclouran xerrades i tallers. Entre les activitats paral·leles destaca el taller que reunirà directores de 'Les amigues de l'Àgata' amb la protagonista del film, Elena Martin, que presentarà al festival el seu debut com a directora, 'Júlia ist'. 'Entre Àgata i Júlia', moderat per Gonzalo de Lucas, explorarà l'imaginari compartit per les dues pel·lícules i compararà els processos de creació dels films. Durant el D'A se celebrarà també un taller adreçat a joves crítics, el Campus D'A, que dirigirà aquest any el crític Jordi Costa.

Les pel·lícules del D'A també viatjaran fora de Barcelona en el marc del Tour D'A, que després de l'edició del festival passarà per ciutats catalanes com Vilafranca, Vic, Berga, El Prat de Llobregat, Figueres, Igualada, Sitges, Sabadell i Manresa i, més endavant, a Donosti, Gijón, A Coruña i Sevilla.

Com ja s'havia anunciat, l'opera prima 'Lady Macbeth' inaugurarà el festival i el clausurarà 'Estiu 1993', el debut de Carla Simón que va triomfar a la Berlinale i el Festival de Màlaga. El D'A també tindrà títols esperats com 'Personal shopper', d'Olivier Assayas, la polèmica 'Nocturama' de Bertrand Bonello, la gran triomfadora de Venècia 'The woman who left', una mitja-marató cinematogràfica (no arriba a les quatre hores) del filipí Lav Diaz i 'Free fire', la nova comèdia negra de Ben Wheatley. La retrospectiva d'aquesta edició està dedicada al mexicà Amat Escalante, el director de 'Los Bastardos', 'Heli' i la recent 'La región salvaje'.

La programació completa del festival es pot consultar en el web del festival.