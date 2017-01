L'ARA estrena l'oníric videoclip de Carlitos Miñarro 'Mn Hilari Tous'

'Mn Hilari Tous', inclosa en el disc 'La vida crida', de Carlitos Miñarro, és una cançó onírica, la psicodèlica faula d’un capellà poc ortodox que reparteix hòsties psicotròpiques que fan feliç tot el poble. Benjamí Tous, fals nebot de l’imaginari mossèn, il·lustra la història amb vinyetes-quadres de les escenes relatades en una cançó produïda, com tot el disc editat per Kasba Music, per El Petit de Cal Eril.

Tot plegat es concreta quan Malva Fotografia filma l’execució de les pintures que donen vida a 'Mn Hilari Tous' a l’estudi del pintor, ben a prop del Palau de la Música de Barcelona. Mentre la música sona, la mà del pintor balla dibuixant figures a l’oli.