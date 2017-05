L'ARA estrena 'Senyals', el nou videoclip de Guillem Roma

Guillem Roma ha trobat un guia d'excepció per recórrer els carrers de Nàpols en el videoclip de 'Senyals', el cantant napolità Alessio Arena. El mateix Roma dirigeix el vídeo que posa imatges a una de les cançons del disc 'Connexions' (Sulawesi Records, 2017). "L'Alessio és una de les millors veus que conec, i amb qui gaudeixo molt cantant", explica Roma.

En el nou disc, el músic de Manlleu ha volgut evidenciar "el poder de la música per connectar-nos", i també per "connectar les coses que aquesta societat ha desconnectat, com l'educació i la cultura o la política i la cultura". Per això el disc és fruit de la col·laboració de Roma amb músics com Joan Garriga (La Troba Kung-Fú), Joan Colomo, Judit Neddermann i Alessio Arena. "La col·laboració és la constatació que la música ens connecta", diu Roma.

Els col·laboradors són músics ben diferents entre ells, però tots connecten amb Roma. "Joan Colomo és un dels meus referents de sempre, com el Joan Garriga", explica. Amb Alessio Arena la connexió és més estreta, perquè han compartit col·laboracions en concerts i discos, i amb Judit Neddermann també hi ha treballat abans. Tot plegat, Roma ha aconseguit que 'Connexions' tingui una sonoritat "una mica més pop, sense deixar les influències" que ressonen en els discos anteriors, com la mandolina que se sent precisament a 'Senyals'.