L’ARA surt al carrer per Sant Jordi amb una parada per a autors i lectors

La rambla Catalunya, a l’altura del carrer València, es convertirà durant tot el diumenge vinent en la casa de l’ARA. Allà s’hi instal·larà, de les 10 del matí a les 8 del vespre, la parada de Sant Jordi del diari per compartir la diada amb escriptors i lectors. Hi trobareu roses, llibres i diaris, com també autors disposats a satisfer les ganes dels caçadors de signatures que vulguin conversar i passar una estona amb ells.

Carles Capdevila serà el més matiner. De les 10 del matí a les 12 del migdia, el periodista i director fundador de l’ARA firmarà exemplars del llibre La vida que aprenc (Arcàdia), un recull de 130 columnes publicades al diari en què relata experiències vitals i reflexiona sobre petits i grans temes. D’11 a 12 també hi serà l’escriptor i periodista Xavier Bosch, que aquest Sant Jordi presenta Nosaltres dos (Columna), una novel·la que explora el poder i els límits de l’amistat. La periodista Marta Romagosa i la dramaturga Estel Solé agafaran el relleu de les signatures a partir de les 12 amb dos llibres protagonitzats per dones. Romagosa hi portarà el recull de relats Tots els noms del desig (Rosa dels Vents), mentre que Solé hi serà amb la novel·la Si no puc volar (Rosa dels Vents). La il·lustradora Raquel Riba, autora de la novel·la gràfica Lola Vendetta. Más vale Lola que mal acompañada (Lumen), firmarà d’una a dues del migdia.

El color musical arribarà a la parada de la mà de Maria del Mar Bonet, que entre les quatre i les cinc de la tarda signarà exemplars de la seva biografia, Maria del Mar Bonet, intensament (Ara Llibres), escrita conjuntament amb Jordi Bianciotto. L’escriptor Suso de Toro tancarà la parada de cinc a sis de la tarda amb el llibre La lliçó catalana (Gregal), que reflexiona, a través d’articles, sobre el procés que viu la societat catalana.