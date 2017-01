L'ARA estrena 'Una nova guerra', el nou videoclip de Pol Fuentes

Sobri en l'anunci de l'apocalipsi, Pol Fuentes es vesteix de cantautor crepuscular en el videoclip de la cançó 'Una nova guerra'. Aquest és també el títol del primer disc en solitari de Fuentes, excomponent del grup Rosa-Luxemburg. "Demà començarà una nova guerra civil, i tots tan tranquils", canta com si no hi hagués res a fer.

Pol Fuentes presentarà l'àlbum en directe al Harlem Jazz Club de Barcelona el 24 de febrer, dins de la programació del festival BarnaSants.