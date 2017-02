L'Acadèmia de Hollywood culpa de l'error als Oscars a l'auditora PwC

L' Acadèmia del Cinema de Hollywood finalment s'ha pronunciat sobre el colossal error dels Oscars 2017, en què es va anunciar una pel·lícula com a guanyadora ('La La Land') en comptes de la veritable premiada ('Moonlight').

Com s'ha produït el colossal error dels Oscars amb 'La La Land'? En el comunicat que ha fet públic l'Acadèmia demana disculpes a tots els implicats –els professionals de les dues pel·lícules, els presentadors Warren Beatty i Faye Dunaway, els cineastes i els espectadors de tot el món– i afirma que durant 83 anys han confiat en PwC (PricewaterhouseCoopers) per supervisar el procés de votació i entrega dels resultats. "PwC ha assumit la responsabilitat de les violacions dels protocols establerts que van tenir lloc durant la cerimònia. Hem passat tota la nit i el dia investigant aquestes circumstàncies, per determinar quines accions són apropiades en el futur".

The Academy's statement on the 89th Oscars Best Picture. https://t.co/wN66XSyj85 — The Academy (@TheAcademy) 28 de febrer de 2017

L'empresa, de fet, auditora va reaccionar tan bon punt es va acabar la cerimònia assumint l'error i va explicar com havia anat: "Els presentadors tenien el sobre de la categoria equivocada i quan ho hem descobert s'ha corregit immediatament", deia el comunicat.