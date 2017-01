L’Ajuntament de Barcelona compra el Tantarantana

Preservar un espai cultural i evitar l’especulació immobiliària són els arguments que esgrimeix l’Ajuntament de Barcelona per justificar la compra de l’edifici del carrer de les Flors que alberga el Teatre Tantarantana, al barri del Raval. El consistori ha adquirit l’immoble per 1,3 milions d’euros, que surten del “fons de maniobra per a eventualitats”, segons va explicar ahir el tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació, Jaume Collboni.

“L’Ajuntament ha adquirit aquest edifici, que passarà a ser propietat municipal”, diu Collboni. Aquest canvi de titularitat obligarà a obrir un concurs públic en les pròximes setmanes per adjudicar la gestió del teatre a partir de la temporada 2017-2018. Tanmateix, la voluntat de l’equip municipal és que el Tantarantana segueixi sent “un projecte cultural de Barcelona”; això sí, incorporant-lo a la xarxa de fàbriques de creació. “La Sala Beckett estarà més centrada en els autors i el Tantarantana més focalitzat en el suport a les companyies”, avança Collboni.

L’immoble del carrer de les Flors, de planta baixa més dos nivells, s’ha adquirit després que els propietaris el posessin a la venda, una operació que, segons Collboni, “feia perillar la continuïtat del projecte escènic” del teatre. Actualment el Tantarantana disposa de dos espais d’exhibició: Baixos 22, la sala principal, amb un aforament de 107 persones, i Àtic 22, un espai alternatiu a la segona planta per a la residència de companyies i l’exhibició d’espectacles. Segons la regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, el Tantarantana “ha treballat per fer ciutat, entenent la cultura com una eina de cohesió social al barri que no és incompatible amb la qualitat”.

Ara com ara els espais escènics de titularitat municipal a Barcelona són, a més del Tantarantana, la sala Barts, el Graner, La Caldera Les Corts, La Seca, el Mercat de les Flors, el Teatre Arnau (que té en marxa el procés participatiu per decidir-ne l’ús futur), la Sala Beckett / Obrador i el SAT! Pel que fa a l’Antic Teatre, que actualment està immers en un litigi amb els propietaris de l’immoble, Pin assegura que l’Ajuntament no es planteja adquirir-lo. “No està en perill”, diu la regidora de Ciutat Vella.