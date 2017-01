L'Ajuntament de Barcelona compra el Teatre Tantarantana

Preservar un projecte cultural i evitar l'especulació urbanística són les dues raons que han dut l'Ajuntament de Barcelona ha adquirir l'edifici que acull el Teatre Tarantantana, al barri del Raval. Així ho han explicat aquest dimecres el tinent d'alcaldia d'Empresa Cultura i Innovació, Jaume Collboni, i la regidora Gala Pin. El cost de l'operació és d'1,3 milions d'euros, que surten del que Collboni descriu com "fons de maniobra per a eventualitats com aquesta".

"Volem preservar un projecte artístic de Barcelona i incorporar el Teatre Tantarantana a la xarxa de fàbriques de creació", ha dit Collboni sobre la compra d'un immoble que no és d'habitatges. "No tenim veïns en aquest edifici", ha precisat Pin.

Donat que el Tantarantana passarà a ser de titularitat municipal, en les pròximes setmanes es publicaran les bases del concurs per gestionar-lo a partir de la temporada 2017-2018.