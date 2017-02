L'Ajuntament de Barcelona destinarà 132 milions d'euros a Cultura

Quan el setembre passat el regidor de Cultura, Jaume Collboni, va presentar el seu full de ruta davant la premsa i els representants del sector cultural, va assegurar que necessitava un 15% més de pressupost, és a dir, 15 milions d'euros més. Això suposaria que la Cultura s'enfilava al 5% del pressupost total de l'Ajuntament de Barcelona. Pràcticament ho ha aconseguit: el pressupost de Cultura per al 2017 és de 132 milions d’euros, 13 milions més, és a dir, un increment de l'11% respecte al 2016 (119 milions d’euros). És una xifra considerable, sobretot si es té en compte que és la meitat del que la Generalitat destina a tot el país (261 milions d'euros)."Tots els exregidors, exconsellers i fins i tot exministres amb qui he parlat m’han dit que la primera batalla que s’ha de guanyar en cultura és la del pressupost", diu Collboni. Collboni ha explicat el pressupost de Cultura, flanquejat per l'assessor de presidència de l’ICUB, Xavier Marcé, i el gerent Valentí Oviedo.

Responsabilitat de l'Estat

"És un pressupost equilibrat que defensa sis grans objectius", ha dit el regidor de Cultura. "Barcelona no és capital d'estat, però assumim moltes despeses de capitalitat", ha afegit. Collboni ha retret al govern de l'Estat que hagi desaparegut de l'àmbit cultural: " Voldríem tenir l'Estat més present i més coresponsable", ha dit. La retirada de l'Estat s'ha notat sobretot amb els grans equipaments culturals nacionals ubicats a Barcelona. És en aquesta partida on el consistori dedica la part més important del seu pressupost: 37,4 milions d'euros (el 28% del total), xifra que representa un increment del 4% respecte al 2016. Patrimoni s'emporta uns altres 30,8 milions d'euros (el 23% del total). En aquest sentit, el regidor ha avançat que està preparant un nou pla de museus, però no ha volgut concretar com serà: "Estem treballant en una reordenació de l'àmbit museístic amb l'objectiu d'incrementar el públic local".

Collboni també ha volgut destacar l'aportació dedicada al " reequilibri territorial". S'hi dedicaran 16,8 milions d'euros, un 13% del total, xifra que representa un increment del 9% respecte al 2016. Un dels projectes estrella d'aquest àmbit és el pla de xoc cultural als barris de Barcelona, que vol apropar la cultura als barris de la ciutat i treure més partit dels equipaments existents. El consistori dedicarà 16,2 milions d'euros als processos de creació i recerca de talent i 11,7 milions d'euros a la programació que gestiona directament. A innovació i desenvolupament tecnològic hi destinarà 5 milions d'euros.

Alguns dels reptes del 2017 seran la posada en marxa del Festival de Dansa de Barcelona, un nou impuls a les Fàbriques de Creació i la modernització i tecnificació de la xarxa de biblioteques. Per aconseguir tots els seus objectius, Collboni confia a aconseguir més finançament privat i també europeu. "Volem també aconseguir que el 100% de la taxa turística sigui per a la ciutat i que aquesta taxa es destini a cultura", ha assegurat.