L'Ajuntament busca director per al centre cultural d'El Born

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat aquest dijous les bases del concurs públic per cobrir la direcció d' El Born, Centre de Cultura i Memòria, una plaça de nova creació atès que fins ara, i des de l'obertura de l'equipament el 2013, no existia aquesta categoria.

La direcció d'El Born està adscrita a la Direcció de Memòria, Història i Patrimoni de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB). "La funció del futur director serà gestionar El Born Centre de Cultura i Memòria, mitjançant la generació, promoció i difusió de les activitats culturals multidisciplinars, de les exposicions temporals i permanents i del seu jaciment arqueològic", segons avança l'Institut de Cultura en un comunicat.

Els criteris de valoració tindran en compte l'experiència i els coneixements així com la formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. Serà obligatori presentar un projecte de gestió que desenvolupi una proposta que marqui quins han de ser els objectius principals del centre. El concurs també demana com a requisit que la proposta de gestió que es presenti contempli establir i mantenir relacions amb entitats i centres, nacionals i internacionals, i investigadors. Els membres de la Comissió Assessora que ajudarà la Comissió de Valoració, integrada per representants de les Gerències de Recursos, Recursos Humans i de l'Institut de Cultura de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona, són Borja de Riquer, Margarida Sala, Joaquim Albareda, Francisco Ferrándiz i Stéphane Michonneau.

Entre les funcions que s’encomanen al nou director hi ha les de definir, impulsar i gestionar les exposicions i programes del Centre, les activitats culturals i promoure la relació amb la Universitat i la resta de la comunitat educativa. Així mateix haurà de documentar, investigar, catalogar i difondre el patrimoni públic conservat al Centre i garantir la correcta conservació del jaciment arqueològic del Centre i d'aquells elements patrimonials que el constitueixen.