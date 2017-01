L''Alcaldessa' ja és una més en la gran família del cinema

Ada Colau recordava ahir, en l’acte de nomenament dels membres d’honor de l’Acadèmia del Cinema Català, que el cinema havia arribat a Barcelona fa 120 anys. Però just llavors va fer una pausa i va afegir: “Si no em corregeix Jaume Figueras”, va dir tremolosa mirant al crític. “Jo encara no hi era”, es disculpa ell des de la cadira. Potser és perquè enguany està nominada als Gaudí a través del documental Alcaldessa, però Colau ja ha enganxat al vol que, com totes les reunions familiars, l’acte anual al Palauet Albéniz té els seus codis i rituals: el membre d’honor que se salta el protocol i allarga el seu discurs ad infinitum (ahir va ser el director Lluís Josep Comerón), el convidat que falla a última hora (l’exhibidor Pere Balañá Forts), els cops de colze per agafar lloc a la foto i les correccions de Figueras, que no pot deixar passar que es digui que l’Urgell el va inaugurar Lawrence d’Aràbia i no Carmen Jones.

L’acte deixa cada any un grapat de moments memorables. Un d’ells va ser la glosa de Mercedes Sampietro escrita per Joaquim Oristrell (“Si voleu fer-li un homenatge a la Sampietro, porteu-li unes anxoves, una copa de cava i feu el favor de produir-li un musical”). L’agraïment més divertit va ser el del productor Joan Bas al capità de l’exèrcit que el va declarar “exclòs total” del servei militar. I la tendresa va ser cosa del crític Antoni Kirchner, que va recordar com la seva mare va encomanar-li de petit la passió pel cinema.

Colau va tornar a reclamar més presència femenina en categories dels Gaudí com les de guió i producció i va reivindicar el cinema com a eina de canvi social, tot recordant amb criteri que “el cinema no ens ha de dir què hem de pensar, sinó ajudar a pensar i imaginar la realitat”. L’escoltaven amb atenció, entre altres, els directors de Les amigues de l’Àgata, Isaki Lacuesta i Isa Campo, i l’home Gaudí per excel·lència, Eduard Fernández, que ja porta sis nominacions i tres premis. Per saber si guanyarà el quart caldrà esperar a la gala del 29 de gener a l’Auditori del Fòrum del CCIB, presentada per Bruno Oro i dirigida per Lluís Danés.