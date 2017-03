L'Animac tanca amb 27.000 assistents i vol consolidar-se com a punt de trobada de la indústria europea

La 21a edició de la mostra de cinema d'Animació de Catalunya de Lleida, l'Animac, va tancar les portes diumenge amb un total de 27.000 assistents, com l'edició passada. Carolina López, la directora del festival, assegura que el certamen s'ha consolidat com a gran captador de talent i que ara el repte és enfortir-se com a punt de trobada de la indústria per poder donar més sortida professional als nous creadors. Per aconseguir-ho, l'organització demana un augment de la inversió tant pública com privada: aquest any comptaven amb 95.000 euros de pressupost. L'autor i humorista gràfic Jordi Amorós, que va rebre el Premi Trajectòria durant l'acte de cloenda, es va mostrar impactat per la qualitat dels treballs que ha vist durant els quatre dies de projeccions.

Enguany la mostra ha tingut com a lema 'Contra el Vent' per reivindicar la intenció dels autors d'anar contracorrent i de transformar en poesia una realitat sovint poc amable. Ha programat set llargmetratges, uns 200 curts i altres peces animades i ha comptat amb una cinquantena de professionals referents en el món de l'animació. Alguns dels professionals internacionals van ser Igor Kovalyov, una de les figures més destacades de l'animació post-soviètica i convidat especial que va fer una masterclass, i Michael Dudok de Wit, un animador, director i il·lustrador holandès que viu a Londres i que enguany ha estat nominat als Oscar pel seu primer llargmetratge, 'La tortuga roja', un dels que s'ha pogut veure a l'Animac.

Entre els llargmetratges projectats també n'hi ha hagut un altre de nominat als premis de Hollywood d'aquest any 'La vida del carbassó', de Claude Barras, que s'acaba d'endur dos premis César i el premi de cinema Europeu al millor film d'animació. El certamen també ha comptat amb els creadors de les animacions de la guardonada 'Un monstruo viene a verme', de Juan Antonio Bayona.

Diversitat de públic i nous reptes

Aquest any el certamen ha volgut reforçar l'assistència dels adolescents amb el nou programa #Animac4teens i López n'està satisfeta amb el resultat: "estem molts contents amb la resposta del públic, tant a les projeccions com a les activitats", comenta. Els assistents i participants han format un públic heterogeni que comptava amb famílies amb fills petits, estudiants d'animació, adolescents i professionals. A través de l'espai Networking&Pitch els projectes emergents s'han pogut trobar amb els productors i anar-se obrint camí, però López reconeix que encara queda molt per fer. El seu gran repte és guanyar presència en la indústria europea de l'animació, però per això "necessitaríem més recursos i una altra estructura", explica.

En aquest sentit, ha insistit que caldria la implicació econòmica d'altres administracions a banda de la Paeria, que és la que assumeix la major part del pressupost, així com facilitar el patrocini privat. "Hem arribat a un moment que estem donant el màxim pels recursos que tenim, i és que l'Animac ens demana més", afirma la directora. Per això, alerta que "es pot optar per aturar dinàmica de la pròpia activitat i tirar enrere per no forçar tant la màquina, però allò natural seria continuar creixent".

Durant l'acte de cloenda l'humorista Jordi Amorós va rebre el Premi trajectòria per la seva feina al llarg dels últims 50 any i va puntualitzar que a l'Animac, al contrari que a altres festivals europeus, hi ha "una gran quantitat de talent que està verge i que poca gent l'aprofita". En aquesta edició s'ha projectat el seu llargmetratge 'Historias de amor y masacre', que va estar vetada durant la Transició, i diu que n'està preparant una segona part que reflectirà la "deconstrucció de la democracia" que estem vivint.

El festival ha comptat amb tallers oberts i gratuïts a la Llotja de Lleida dins l'Animacrea, que han donat l'oportunitat d'experimentar amb diferents tècniques d'animació. A més, 9.500 alumnes d'uns 60 centres educatius han participat en les sessions matinals durant la setmana prèvia al certamen. Entre les novetats que s'han ofert aquest any hi ha la sessió White Cube, una selecció de les obres més arriscades que ocupen un espai entre el cinema i la galeria d'art.