L'abadia de Westminster aixeca una nova torre 'gòtica'

Si hi hagués hagut un geperut de Westminster, i no pas el de Notre-Dame, hauria triat les galeries del trifori de l’abadia -el passadís sobre les naus laterals d’una església- per amagar-s’hi. Des d’aquest espai germinat, obert sobre les arcades dels murs de metre i mig d’amplada de la nau principal, l’hipotètic geperut hauria vist les Cases del Parlament britànic a través de les gàrgoles i els contraforts de la capella reial d’Enric VII. I també hauria pogut contemplar el majestuós passadís central de l’església des d’una altura de 21 metres, esclar. El poeta John Betjeman, potser exagerant una mica, va anomenar aquesta perspectiva la “millor vista d’Europa”.

El Trellis, una altra vista espectacular de la City

Però la novel·la de Victor Hugo feia referència a la catedral de París, no pas a l’abadia londinenca. Potser per això, durant quasi set segles, el trifori va quedar pràcticament abandonat, ple de pols i de tota mena de valuoses deixalles -escultures, tapissos, vitralls- que no sabien on instal·lar en el famós escenari de les coronacions, els casaments i els enterraments de la reialesa britànica. La millor vista d’Europa només existia per a una colla de privilegiats, a més de per als periodistes de la BBC, que des del 1953 hi han instal·lat la cabina de transmissions i algunes càmeres per retransmetre els grans esdeveniments reials.

Galeries del Jubileu de Diamants

Des de mitjans de desembre, però, ja s’hi posa remei. Perquè l’abadia de Westminster està aixecant una nova torre, d’estil gòtic, que servirà com a via d’accés al públic general al trifori, que es pot considerar el primer pis de l’edificació. El dia 14 de desembre, el príncep Carles va posar la primera pedra de les obres, les de més envergadura que s’hi duen a terme des que el 1745 es van acabar les dues grans torres de la façana oest, les de la porta d’entrada de les grans cerimònies. I, amb dos anys de retard sobre el pla inicialment projectat, Westminster comptarà amb un nou espai museístic -les galeries del Jubileu de Diamants- i, alhora, amb un nou punt des del qual contemplar la nau. S’hi exhibiran alguns dels tresors fins ara mai vistos de l’abadia.

Des de mitjans del segle XIII, moment de la construcció original del temple, sota el regnat d’EnricIII, l’accés al trifori ha estat vedat al públic general. I fins ara encara s’hi accedeix, en condicions prou dificultoses, a través d’una malmesa porta interna de l’abadia situada sota el bust de Ben Johnson i d’una escala esculpida al mur de pedra de la nau, força entortolligada.

L’autor del projecte és l’arquitecte conservador del monument, Ptolemy Dean, personatge popular al Regne Unit per la seva intervenció en el programa de televisió de la BBC Restoration. L’aparença exterior de la intervenció, situada al jardí de l’anomenat Racó dels Poetes, davant per davant de les Cases del Parlament, segueix el patró clàssic gòtic de l’edifici: s’anomena ad quadratum i es fonamenta en la plantilla d’una estrella octogonal a partir de la rotació de 45 graus d’un quadrat. Dean, per formació i per convenciment, ha fet seva una de les moltes famoses sentències d’Oscar Wilde: “Només és el més modern el que cada vegada es torna més antic”. La torre estarà recoberta de 31.000 fragments de vidre medieval, que es conservaven entre les deixalles acumulades al trifori, i de pedra de les quatres classes identificades amb què es va aixecar l’abadia: de Bath, Portland i Reigate, a Anglaterra, i de Caen, a Normandia, França. L’interior de la torre, però, és de formigó armat i amaga un ascensor i una escala que l’envolta. Aquest serà l’accés a les galeries museístiques.

Un projecte conservador

A diferència de la molt més que probable polèmica que provocaria una intervenció tan conservadora, o si es vol tan respectuosa amb l’entorn, com la de Dean en un monument històric d’un altre país -cal recordar la del teatre romà de Sagunt, i les batalles legals que va provocar als anys 90-, el fals projecte gòtic ha sigut rebut amb entusiasme per alguns dels comentaristes d’arquitectura més prestigiosos del país. “La torre és un recordatori preciós que la Gran Bretanya era un país gòtic fins que [l’arquitecte] Iñigo Jones va importar l’estil clàssic fa 400 anys. Pràcticament totes les esglésies, a excepció de les normandes, eren gòtiques. I les cases, també”, ha sentenciat l’escriptor Harry Mount. Un comentari, però, que s’ha de llegir, també, a rebuf dels vents del Brexit que castiguen el Regne Unit des del mes de juny. Que el príncep Carles avalés amb la seva presència l’inici de les obres, i que presidís la fundació que ha recaptat els quasi trenta milions d’euros del cost del projecte, no és un fet aliè al regust clàssic de la nova addenda. Carles és conegut per les seves constants invectives contra l’arquitectura moderna.

Entre els tresors que s’hi exhibiran hi ha els ornaments utilitzats per la coronació de Carles II (1649) o, per exemple, la cadira especial per a la coronació de Maria II d’Anglaterra (1689). El projecte haurà de completar-se en divuit mesos. L’estiu del 2018, la torre gòtica del segle XXI de l’abadia de Westminster serà una realitat.