L’accent català a Arco torna a créixer

La presència catalana a la 36a edició d’Arco creix per segon any consecutiu: enguany seran 13 les galeries que hi participaran, dues més que l’any passat: ADN, Àngels Barcelona, Carles Taché -que va tornar a la fira l’any passat després d’uns anys d’absència-, Estrany-De la Mota, Ethall, Joan Prats, Polígrafa Obra Gràfica, Marc Domènech, Miguel Marcos, ProjecteSD, Rocío Santa Cruz i Senda. A més, la galeria Mayoral hi participarà per primera vegada amb un estand dedicat a Joan Ponç i Alexander Calder. “Els accents català i espanyol són molt importants per a Arco”, afirma Josep Aloy, el galerista de Polígrafa Obra Gràfica i membre del comitè de selecció.

Enguany la fira tindrà un format més reduït, amb 200 galeries de 27 països, però no és un fet que preocupi el director, Carlos Urroz. “Serà una mica més petita, però això no vol dir que els continguts no creixin en qualitat”, afirma. El país convidat serà l’Argentina, amb 12 galeries. Pel que fa a les propostes de les galeries, es mantenen les línies de la performance i els programes comissariats i centrats en pocs artistes.