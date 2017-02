Lady Gaga actuarà a Barcelona el 22 de setembre dins la gira 'Joanne World Tour'

Lady Gaga farà una única parada a l'Estat en la seva gira mundial 'Joanne World Tour': el 22 de setembre a Barcelona. El concert serà al Palau Sant Jordi i serà el que donarà el tret de sortida a la gira per Europa, que començarà l'1 d'agost a Vancouver (Canadà), segons ha indicat la promotora Live Nation. Les entrades del concert a la ciutat comtal sortiran a la venda aquest divendres a les 10 del matí.

El cinquè àlbum d'estudi de l'artista, 'Joanne', que dona nom a la gira, ha debutat recentment en el número 1 de la llista de Billboard, situant-la com la primera artista femenina en aconseguir-ho quatre vegades consecutives en els últims deu anys.

Lady Gaga, que ahir va actuar en el descans de la Superbowl, ha rebut diversos Grammy, un Globus d'Or per la seva actuació a 'American Horror Story Hotel' l'any passat, i una nominació als premis Oscar també l'any passat per millor cançó original amb 'Til It Happens to You'.