Laia Costa, nominada als Bafta

L'actriu barcelonina Laia Costa és una de les nominades dels Bafta en la categoria Rising Star, que reconeix el treball de noves promeses de la interpretació. Costa comparteix la nominació amb Tom Holland (el nou Spiderman de Marvel); Anya Taylor-Joy, per 'La bruixa'; Ruth Negga, pel drama interracial 'Loving', i Lucas Hedges, pel drama 'indie' 'Manchester from the sea', tots, noms destacats del cinema del 2016.

El Bafta Rising Star es decideix per votació popular a través de la pàgina dels premis, i en el passat ha anat a parar a James McAvoy, Eva Green, Shia LaBeouf, Noel Clarke, Tom Hardy, Juno Temple, Will Poulter, Jack O’Connell, i en l'última edició, a John Boyega. La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà el 12 de febrer.