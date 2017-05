L’amor no ho és tot

"La gran abundància d’insectes gegants a les selves de Palawan és un festí per a tota mena de depredadors, com és el cas del binturong, conegut també com a os-gat, encara que no sigui ni una cosa ni l’altra”. La veu en off s’esfuma quan el cambrer silencia el volum del televisor. Acaba d’entrar el primer client de la tarda al San Michele i no vol que pensi que mirava un documental d’animals -era exactament el que feia, com cada tarda-. Va canviant de canal fins a arribar al refugi segur dels videoclips. Whitney Houston es passeja per un teatre buit, i mentre canta van apareixent il·luminadors, tramoistes i músics. També criatures arribades d’un passat en tons sèpia, aquells anys idealitzats de la infantesa on sembla que tota nostàlgia vagi a parar. Whitney s’esgargamella en silenci perquè el cambrer no té cap intenció de permetre que la veu torrencial de la cantant envaeixi el bar. El client s’ha de conformar amb el silenci, assegut en una de les taules baixes del fons del local, just a sota d’un pòster de Humphrey Bogart en gavardina i mirada de perdonavides: sembla que estigui a punt de dir “ take a walk on the wild side ”, però és una frase que queda fora del seu temps, perquè el rellotge de l’actor es va aturar el 1957, molt abans que Lou Reed desafiés el públic amb aquella proposta xulesca per primera vegada.

- Camarero! -crida el client.

Es podria haver estalviat l’excés de decibels. A la cocteleria no hi ha ningú més i la il·luminació tènue del San Michele està pensada per afavorir les confidències. Aquella mena d’esclats d’energia incontrolada havien de ser foragitats: era una de les divises del propietari, que feia acte de presència molt de tant en tant per assegurar-se que el negoci continuava rutllant.

- Tutto bene? -preguntava al cambrer-. ¿Algun problema que hàgim de resoldre ‘icso ’ facto?

El cambrer eixugava copes o endreçava caixes mentre tenia el tàvec del senyor Ferrer a prop, brunzint amb l’estupidesa habitual. Hi havia nits en què era a casa, fumant un cigarret estirat al sofà, i veia una petita escena cinematogràfica projectada al sostre del menjador. L’amo xerrava i xerrava fins que ell deixava caure a terra la copa i el drap amb què la netejava, feia mitja volta i li clavava un cop de puny als morros, que se li inflaven com si fos una d’aquelles vaques marines -maldestres i parsimonioses- que puntualment mereixien l’atenció d’un oceanògraf.

-Me’n vaig d’aquí ‘icso’ facto, senyor Ferrer -deia, amb un fil de veu, quan l’altre ja s’havia desplomat i jeia al damunt de les rajoles blanques i negres del bar.

Abans d’acostar-se a la taula del client, el cambrer posa un recopilatori de João Gilberto i comença a sonar Chega de saudade, una de les seves cançons preferides. Quan es planta al seu davant Gilberto deixa anar les paraules “ tristeza ” i “ melancolia ”, dos estats d’ànim que pengen dels ulls del visitant mentre demana un Whisky Sour doble.

- Tengo una sez terrible -diu.

Al cambrer li sona aquell accent, i mentre prepara el còctel creu que l’identifica, i confirma la seva sospita amb un cop d’ull ràpid i professional: és una vella glòria de l’Espanyol, un defensa que va caure en desgràcia després d’agredir una cambrera en un hotel txec. Fins ara només l’havia vist als diaris i a la tele, i fa tant de temps que és com si hagués estat en un somni. Així i tot, tenir-lo al San Michele, esperant una copa amb el paquet de tabac sobresortint de la butxaca d’una camisa tornassolada d’un blau verd fosc, li sembla una espècie de retrobament, i quan li porta el Whisky Sour doble ha de reprimir les ganes de declamar el seu cognom -Aldecoa- mossegant-se el llavi inferior.

- Aquí tiene -es limita a anunciar.

L’altre fa un gest mínim d’agraïment amb el cap. El cambrer espera un parell de segons per si vol dir-li alguna cosa que li permeti una rèplica mínima però eficient, inauguració d’una jugada de ping-pong verbal que esquivaria la menció al passat -Aldecoa- però que, en canvi, evocaria una ruptura amorosa recent. Queden pocs dies per a Sant Jordi i l’exfutbolista ja no té ningú a qui regalar-li ni una rosa ni un llibre. “ A ella le pirraban los ‘thrillers’ salvajes ”, imagina que diu, i pensa en el creador del detectiu Trujillo, que havia visitat el San Michele durant anys acompanyat del seu traductor al castellà fins que van renyir per culpa d’una dona que era com una maledicció, la pantera d’Oklahoma.

Instal·lat rere la barra, a punt de tornar a sintonitzar el reportatge sobre la fauna de Palawan, el cambrer diu mentalment al seu client que no es preocupi, que l’amor no ho és tot, que s’agafi uns dies de festa a la feina -si és que treballa- i faci una escapada a un lloc on no hagi de fer res. L’altre espera que digui les úniques paraules que realment el consolarien, “ invita la casa ”. Però això depèn del senyor Ferrer, que és un garrepa de collons, fins i tot quan el cambrer s’inventa una història.