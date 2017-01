'La La Land' també arrasa a les nominacions dels Bafta britànics

Després d'arrasar als Globus d'or, el musical ' La La Land' és la principal favorita de la 70a edició dels premis del cinema britànic Bafta amb 11 nominacions, entre les quals hi ha les de millor pel·lícula i millor director. Pel guardó al millor film, competirà amb 'Yo, Daniel Blake', de Ken Loach; 'Manchester frente al mar' i 'Moonlight'. En la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa, una de les nominades és ' Julieta', de Pedro Almodóvar.

Pel que fals candidats a millor director, a més de Damien Chazelle, per 'La La Land', els candidats són 'Yo, Daniel Blake'; Denis Villeneuve, per 'La llegada'; Kenneth Lonergan, per 'Manchester frente al mar' i Tom Ford, per 'Animales nocturnos'.

Els nominats a millor actor són Ryan Gosling, per 'La La Land'; Casey Affleck, per 'Manchester by the sea'; Jake Gyllenhaal, per 'Animales nocturnos'; Andrew Garfield, per 'Hacksaw Ridge' i Viggo Mortensen pel seu paper a 'Captain Fantastic'.

Les candidates a millor actriu són Emma Stone, per 'La La Land'; Amy Adams, per 'La llegada'; Emily Blunt, per la seva interpretació a 'La chica del tren'; la protagonista de 'Jackie', Natalie Portman; i Meryl Streep, per 'Florence Foster Jenkins'.

Els Bafta es lliuraran el 12 de febrer durant una cerimònia presentada per l'actor Stephen Fry.