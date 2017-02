'La La Land' s'emporta el Bafta a millor pel·lícula

El musical ‘ La La Land’, dirigit per Damien Chazelle suma més premis i es prepara per encarar d'aquí dues setmanes la gala dels Oscars (l’Acadèmia de Hollywood la va beneir amb 11 nominacions). Ahir diumenge es va endur cinc dels guardons que concedeix l’Acadèmia Britànica de Cinema, entre ells el Bafta a la millor pel·lícula. La seva protagonista, Emma Stone, també va aconseguir emportar-se el premi a la millor protagonista femenina.

"Gràcies Damien per donar-me aquesta oportunitat, ha estat una de les millors experiències de la meva vida. Ja em puc oblidar de Ryan (Gosling), un company increïble", va dir Stone que el passat gener també es va endur el Globus d'Or a la millor actriu. I va afegir: "No sé si us heu adonat, però el meu país i el Regne Unit estan passant per un moment estrany, amb tendència a la divisió. I en aquest moment el més important és que estiguem tots junts, que celebrem la creativitat i, amb ella, puguem creuar les fronteres i arribar a tothom".

Casey Afflech, que es posa a la pell del torturat protagonista de 'Manchester frente al mar', va ser guardonat com a millor protagonista masculí.

Viola Davis, va emportar-se el Bafta a la millor actriu de repartiment pel seu paper a ‘Fences’ i el britànic Dev Patel ('Lion') va ser considerat el millor actor secundari. L’ Acadèmia Britànica de Cinema també va reconèixer el cinema social de Ken Loach que va guanyar el Bafta al millor llargmetratge britànic per ‘ Yo, Daniel Blake’. Segons Loach, el film explica "les veritats sobre el maltracte que reben les persones més vulnerables d’aquest país per part del govern’.

Tom Holland, que es posava a la pell del nen de ‘Lo imposible’ de Juan Antonio Bayona, va ser reconegut com a millor actor emergent i va desbancar la catalana Laia Costa.