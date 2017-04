L’antídot contra una nostàlgia complaent

La nostàlgia està de moda, d’una manera edulcorada, cool i adreçada al consum de masses: des d’un detall tan petit com els filtres d’Instagram que envelleixen les imatges fins a una pel·lícula com La La Land o bé les sèries ambientades fa unes quantes dècades on els mobles, la roba dels personatges i els cotxes que condueixen estan revestits d’una aura glamurosa. Però hi ha una altra forma de nostàlgia menys orientada al consum ràpid: l’escriptora, artista i dramaturga Svetlana Boym la va definir com a “reflexiva”, i la comissària Joana Hurtado l’ha convertida en la tesi de l’exposició que té en cartell a La Capella fins al 30 d’abril, La dissidència nostàlgica. D’entrada, aquesta altra nostàlgia fa saltar pels aires una visió lineal del temps: “El passat no ho és, perquè cada vegada que en parlem l’actualitzem i per això el podem projectar cap al futur, pot ser un motiu col·lectiu per pensar quin futur volem”, explica la comissària. “Ni el passat està passat -subratlla-, perquè s’hi poden descobrir nous matisos, dubtes, mentides i silencis; ni el futur és la reposició del que busquem en el passat”.

La mostra inclou obres d’una quinzena d’artistes, la majoria dels quals són internacionals, com Anri Sala, Danh Vo, Deimantas Narkevicius, Richard McGuire i Francesco Arena. La tria no és casual, perquè la comissària creu que la reflexió sobre la història recent del país segueix vigent, afecta a tothom i ja es troba al carrer. “La memòria històrica encara està molt present, des del moment que l’exposició d’una escultura de Franco al Born genera les reaccions que va generar vol dir que encara no hem pres distància crítica”, diu Joana Hurtado, que també és la coordinadora d’arts visuals de Can Felipa i amb La dissidència nostàlgica va guanyar la convocatòria de comissària del cicle BCN Producció.

A més de seleccionar les seves obres, Hurtado s’ha involucrat en el projecte d’una manera molt especial. Com que va demanar als tres artistes establerts a Barcelona que presenten obres de nova producció -Lúa Coderch, Roger Guaus i Aimar Pérez Galí- que reflexionessin sobre la seva pròpia nostàlgia, ella mateixa també es va posar en joc: una de les peces exposades consisteix en un enregistrament del seu avi llegint un conte propi. Es tracta de l’escriptor Odó Hurtado, que es va exiliar a Mèxic i que ella no va conèixer. “No va tornar, i va descobrir en l’escriptura un món per estar en contacte amb la cultura catalana, que era el que més trobava faltar. La creativitat literària li va permetre treure profit de la nostàlgia, que ja no et fa estar tancat i pensar que el passat va ser millor, sinó que és un impuls creador. Hi ha molts escriptors que van florir amb aquesta nostàlgia”, explica. Pel que fa a les peces de Lúa Coderch, una consisteix en un enregistrament d’ella mateixa cantant les cançons republicanes que no va poder aprendre a casa. La peça està col·locada a la façana de La Capella i es pot escoltar a les nits.

Al vídeo d’Ange Leccia Logical song, la filla adolescent de l’artista canta la cançó de Supertramp The logical song per reivindicar el potencial revolucionari de la joventut. L’obra d’Anri Sala també és de caràcter familiar: va descobrir una pel·lícula de la seva mare amb el dictador Enver Hoxha en una assemblea del Partit Comunista albanès i a partir de les dues converses amb ella que va filmar es poden observar els silencis familiars i com es construeixen els records. “Les peces també són polítiques, perquè quan acceptem que els fets històrics i la interpretació que se’n fa són dues coses diferents, que la memòria és negociable i que quan recordes construeixes, sorgeix una pregunta molt important: ¿qui parla en nom de la memòria, els records i la veritat?”, explica la comissària. “Anri Sala té un concepte de veritat i li demana aquesta veritat a la seva mare -afegeix-, però al final de la pel·lícula veus que potser no hi ha la veritat que tu volies”.

A més de la política, també s’associa a la nostàlgia el poder dels afectes. “Uneix l’individu i la col·lectivitat, perquè també inclou el que és viscut i el que és inventat i les fantasies no realitzades, els somnis...”, conclou la comissària.