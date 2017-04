L'art més avantguardista, a l’illa del Rei

La galeria Hauser & Wirth està considerada la punta de llança mundial de molts dels millors artistes contemporanis. Potser ho hauríem de dir en plural, perquè Hauser & Wirth té galeries a Zuric, Londres, Los Angeles i dues a Nova York, a més d’un centre pioner d’experimentació artística a Somerset, al sud-oest d’Anglaterra. L’estiu passat el matrimoni format per Manuela Hauser i Iwan Wirth va visitar l’illa del Rei, al mig del port natural de Maó, i des de llavors, com va avançar l’ARA Balears, han estat elaborant un projecte per convertir una part de l’enclavament menorquí en un gran centre d’art i gastronomia similar al que tenen al camp anglès.

Conveni d’intencions

Mentre l’Ajuntament de Maó tramita els permisos d’obres, que podrien ser aprovats en les pròximes setmanes, la Fundació Hospital Illa del Rei (una entitat privada, formada per voluntaris i constituïda el 2005) i la Fundació Hauser & Wirth han signat aquesta setmana un primer conveni en el qual s’acorden les intencions de les dues entitats. L’acord és la prova que les negociacions ja treuen els primers fruits i que el projecte té moltes possibilitats de tirar endavant. També ho corrobora el fet que, recentment, el consistori de Maó ha aprovat la cessió de la gestió de la petita illa per a un màxim de 25 anys a la Fundació Hospital Illa del Rei.

La signatura de l’acord entre les dues fundacions preveu que Hauser & Wirth rehabiliti i gestioni l’edifici Langaria (de 130 metres de façana) i dues construccions annexes, que van ser els rentadors i les cuines del vell hospital naval anglès, a més d’ajudar a acabar la restauració de l’edificació principal i portar el manteniment dels jardins. La fundació que porta el nom de la parella de galeristes suïssos té la intenció de començar les obres tan aviat com tinguin els permisos, amb l’objectiu de convertir l’illa del Rei, el port de Maó i els municipis més propers en un referent estratègic i un punt de trobada de l’art contemporani a escala mundial.

En aquest sentit, al conveni es recullen els punts essencials per a la creació i dinamització d’aquest centre d’art. Per a la rehabilitació dels edificis que ocuparà Hauser & Wirth s’ha contractat l’arquitecte argentí amb residència a París Luis Laplace, que ja va rehabilitar el centre d’art de Somerset i altres instal·lacions de Hauser & Wirth. La voluntat dels galeristes és començar les obres aquest mateix estiu per poder-lo posar en marxa tan aviat com sigui possible.

Un projecte de mecenatge

Des de la Fundació Hospital Illa del Rei no dubten de la voluntat dels galeristes d’exercir una tasca de mecenatge: “Hauser & Wirth ha de fer una gran inversió i, segons hem pogut veure pel programa que han presentat, esperen una rendibilitat que està més en la línia del prestigi i l’estratègia de l’empresa que no pas monetària”, explica el vicepresident de l’entitat, Miquel Timoner.

El pla d’activitats proposat per Iwan Wirth i Manuela Hauser inclou grans exposicions, tallers, debats sobre art amb prestigiosos experts, seminaris, fires, residències per a artistes i una àmplia programació educativa i de col·laboració amb la comunitat local, a més d’un vessant d’investigació gastronòmica i paisatgística. Aquestes iniciatives han fet que totes les formacions del consistori de Maó vulguin facilitar la creació del centre d’art. “Hauser & Wirth s’ha compromès a posar tots els incentius i revulsius per convertir l’illa del Rei en un focus d’atracció artística mundial”.

La vinculació del matrimoni Hauser i Wirth amb les illes ve d’anys enrere. Ursula Hauser, mare de Manuela Hauser i sogra d’Iwan Wirth, i fundadora de la galeria amb Wirth, té casa a Mallorca. Ella va confiar en Wirth quan aquest, amb poc més de 20 anys, li va demanar ajuda per comprar un Picasso i un Chagall. Aquest va ser el naixement d’una empresa familiar i d’una galeria, Hauser & Wirth, que es va reafirmar quatre anys després amb el casament d’Iwan amb Manuela. La revista Forbes atribueix al matrimoni una fortuna de 180 milions d’euros. Representen i treballen amb artistes com Pipilotti Rist, Subodh Gupta, Roni Horn, Paul McCarthy, Jenny Holzer i Wilhelm Sasnal, entre molts altres. També gestionen els llegats de Louise Bourgeois, Henry Moore, Mira Schendel, Lygia Pape, David Smith, Hans Arp i Archile Gorky.