L'artista sud-africà William Kentridge, premi Princesa d'Astúries de les Arts 2017

L'artista sud-africà William Kentridge ha sigut guardonat amb el premi Princesa d'Astúries de les Arts 2017. Nascut el 1955, Kentridge va començar la seva carrera artística als anys 80 a París en el camp del teatre, el mim i el cinema. Tot i això es va donar a conèixer internacionalment a través de les arts plàstiques a principis dels anys 90, sobretot amb la seva participació a la Biennal de Johannesburg el 1995. Des d'aleshores, Kentridge ha desenvolupat projectes escènics i plàstics de forma paral·lela i simultània, de manera que les seves obres es retroalimenten.

L'apartheid té un pes important en l'obra de l'artista, que mitjançant les seves creacions ha abordat temes com la naturalesa de les emocions humanes, la memòria i la relació entre desig, ètica i responsabilitat. En el camp de les arts plàstiques, ho ha fet a través de dibuixos, gravats, collages, escultures i fotografies. Malgrat que les seves obres han viatjat arreu del món, a Espanya s'han pogut veure en comptades ocasions: el 1999 va protagonitzar una exposició al Macba i el 2012 al Centre d'Art Contemporani de Màlaga. A la tardor, el Museu Reina Sofia exposarà la seva obra a Madrid.

540x306 Obres de William Kentridge Obres de William Kentridge

La primera creació teatral de Kentridge es va poder veure a Catalunya en l'edició del 2015 del festival Temporada Alta, que va acollir l'espectacle que el va catapultar a la fama amb la Handspring Puppet, 'Ubu i la comissió de la veritat'. Així mateix, l'artista també ha elaborat pel·lícules animades i videoart. Una d'aquestes creacions, 'Tide table', que plasmava els estralls de l'apartheid, es va instal·lar el 2015 al MNAC en una mostra conjunta temporal. En un àmbit completament diferent, l'any passat el Palau de la Música va acollir 'Winterreise', un concert a càrrec de Matthias Goerne i Markus Hinterhäuser, del qual Kentridge va idear la posada en escena.

El jurat del premi Princesa d'Astúries de les Arts ha definit Kentridge com "un dels artistes més complets i innovadors del panorama internacional" i n'ha lloat "el compromís profund amb la realitat". També ha destacat que les seves obres expressen emocions i metàfores relacionades amb la història i la realitat de Sud-àfrica amb un caràcter transcendent, ja que plantegen "qüestions essencials de la condició humana". El jurat també l'ha qualificat com un "creador meticulós i profund". A l'edició d'enguany del premi s'hi han presentat 43 candidatures de 19 països, entre les quals hi havia la del músic Bruce Springsteen, la dels pintors David Hockney i Bridget Riley i la de la pianista Martha Argerich. L'actriu Núria Espert va guanyar el premi Princesa d'Astúries el 2016.