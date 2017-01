L'edició somiada d'un clàssic de John Ford

El 1939, l’any daurat de Hollywood, John Ford no només va estrenar Cors indomables i La diligència -tòtem del primer cinema sonor-, sinó també la menys coneguda El joven Lincoln. Evocació de la joventut del futur president dels Estats Units (un extraordinari Henry Fonda), del naixement de la seva vocació i del primer cas important com a advocat, el film va ser considerat injustament un Ford menor fins que, en les últimes dècades, els estudis sobre el director han col·locat el film en el lloc que mereix: el d’una obra cabdal de la filmografia fordiana que conté tota l’essència de la seva poètica transparent i humanista.

El segell barceloní La Aventura acaba de posar a la venda un pack d’ El joven Lincoln que inclou la primera edició mundial en Blu-ray de la pel·lícula i dos DVD d’extres amb materials extraordinaris i alguna primícia mundial: un autèntic esdeveniment cinèfil insòlit en un mercat en hores baixes en què els distribuïdors ja no acostumen a invertir en edicions cuidades. “Només fem una edició a l’any d’aquest tipus -explica José Tito, productor executiu de l’edició juntament amb Ferran Herranz-. El procés és llarg i costós i no compensa econòmicament: ho fem en les hores lliures perquè ens agrada molt el cinema i ens ho passem bé. És un regal que ens fem a nosaltres, al públic i al mercat per posar en valor el format del DVD, que està molt devaluat per culpa d’unes lleis ministerials tan ineficients que les botigues van plenes de clàssics en DVD i Blu-ray en edicions pirates infames a preus ridículs. Els propietaris dels drets no ho denuncien perquè pensen que no els val la pena. I no podem competir en igualtat de condicions amb pirates perquè els drets ens costen molts diners”.

Una entrevista “brutal”

El primer DVD d’extres inclou peces que aprofundeixen en l’obra de Ford i en El joven Lincoln : les anàlisis dels crítics francesos Jean Douchet i Jean Collet, un documental sobre el cineasta i un assaig audiovisual sobre el film realitzat expressament per a l’edició de La Aventura pel màxim especialista mundial en Ford, el crític nord-americà Tag Gallagher. També hi ha una entrevista de la BBC amb un John Ford ja gran, al final de la seva carrera: “És una entrevista brutal, molt violenta -explica Tito-, amb un Ford molt àcid que li fa passar una mala estona a l’entrevistador, tot i que és evident que ell l’idolatra”.

El segon DVD d’extres recull obres de Ford que s’havien pogut veure molt poc a Espanya: la pel·lícula més antiga que es conserva del cineasta ( Straight shooting ) i els curts d’instrucció i propaganda bèl·lica produïts durant la Segona Guerra Mundial Torpedo squadron, Sex hygiene, The battle of Midway i December 7th, els dos últims oscaritzats. Però la joia del DVD -i de l’edició-és el curtmetratge When Lincoln paid de Francis Ford, el germà gran del cineasta i el seu valedor a Hollywood en els inicis de la seva carrera. “Francis va ser un dels directors que van introduir la figura de Lincoln en el cinema a través d’una sèrie de pel·lícules mudes de dos rotllos que ell mateix interpretava -explica Tito-. Totes aquestes pel·lícules estaven perdudes, però fa uns anys van aparèixer unes llaunes en un graner i van ser restaurades per la universitat Keene State, que ens les ha cedit per a aquesta edició. És la primera vegada, per tant, que When Lincoln paid s’edita en DVD en qualsevol país del món”.

El pack d’ El joven Lincoln es completa amb un llibret de 60 pàgines amb anàlisis dels crítics Carlos Losilla i Quim Casas, així com un text del cineasta Serguei Eisenstein traduït per primer cop al castellà en què l’autor d’ El cuirassat Potemkin reflexiona sobre El joven Lincoln i, entre altres coses, afirma que és la pel·lícula de John Ford que li hauria agradat haver dirigit. Una joia que, com els altres textos i el segon DVD d’extres, és exclusiva de la primera edició d’ El joven Lincoln, limitada a 1.000 unitats. “Ja està gairebé venuda. L’any passat vam fer el mateix amb La puerta del cielo i ens va funcionar molt bé. No guanyem diners amb l’edició, però no ens preocupa. Volem enviar un missatge a les edicions pirates, reivindicar que es poden fer bones edicions i que el format encara té valor i sentit”.