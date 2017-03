L’escultor Jaume Plensa dona ‘Ànima’ a l’Hospital Sant Joan de Déu

La voluntat d’acollida de l’Hospital Sant Joan de Déu s’estén a l’exterior de les seves instal·lacions: davant la porta principal acaben d’instal·lar l’escultura que els ha donat Jaume Plensa, Ànima, un esdeveniment que també representa l’inici dels actes commemoratius del 150è aniversari de l’hospital. “La idea que l’art pugui curar és bonica i molt ambiciosa, però del que sí que estic convençut és que introduir bellesa en els àmbits de la gent és molt important”, afirma l’artista. Aquesta Ànima és un dels característics personatges masculins de l’artista fets amb lletres i números d’acer inoxidable de diferents cultures. “Amb els alfabets intento explicar com de bé estem quan estem junts, en el sentit que l’origen i la procedència de cadascú no importen i que les coses sembla que funcionen quan estem junts i construïm un únic cos. La peça és una metàfora d’un món positiu, vol transmetre un missatge d’esperança que em semblava molt adequat per a l’entrada d’un hospital”, subratlla l’artista. A més, l’obra està dedicada a la memòria d’una persona del seu entorn, Gumer Martín: “Va ser un dels meus grans col·laboradors i gran amic. Ell em va ajudar a fer aquesta peça físicament -explica-. L’obra no només és un homenatge als nens, sinó també a tots els que encara mantenim el nen a dins. Tota la vida he intentat no créixer. Envelleixo, però sense créixer, i convidaria la gent a fer el mateix”, explica l’artista.

“El regal no l’he fet jo, sinó que me l’ha fet Sant Joan de Déu. A aquesta peça li tinc molta estima, la tenia a l’estudi i la vaig trobar molt adequada per a aquesta ubicació”, afirma l’artista sobre la seva col·laboració amb la institució i la tria de l’obra. Ànima està datada l’any 2013 i no s’havia exposat. A més del missatge d’acollida, també és una reivindicació perquè l’home no oblidi el seu vincle amb la natura i que el seu origen es troba en ella, per això el personatge està assegut damunt una pedra de granit de les muntanyes de Girona: “La barreja de la pedra amb les figures reflecteix la dualitat entre la natura i la construcció humana, entre l’objecte trobat i el construït, és una dualitat que ens fa créixer”, conclou Plensa.

Amb aquesta ja són vuit les escultures de l’artista en espais públics de Barcelona i les ciutats pròximes: El cor dels arbres, a la plaça de la Vila de Sant Feliu de Llobregat, es remunta a una altra donació de l’artista el 2009. A la ciutat de Barcelona l’última de les sis peces que hi ha és Carmela, instal·lada davant una de les cantonades del Palau de la Música. Estava previst que només s’exposés durant uns mesos, però va tenir una rebuda tan bona que Plensa la va cedir a la ciutat de manera gratuïta durant vuit anys.