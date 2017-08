L’ésdansa enfila l’edició més experimental

Després d’omplir de música i ball tots els racons de les Preses cada any des del 1983, l’Ésdansa encara la 35a edició com una iniciativa consolidada. El festival, que aquest any se celebra fins diumenge al poble garrotxí, pretén anar més enllà de la funció d’aparador i vol exercir també de bressol de noves danses. Per això, en aquesta edició apostarà per l’experimentació obrint les portes d’un laboratori de creació que gestarà propostes innovadores a partir de la dansa i la música d’arrel. “En comptes de celebrar l’aniversari amb un gran artista o un gran espectacle, aquesta vegada volem provocar que passin coses”, afirma el director artístic d’Ésdansa, Jordi Fosas, que defineix aquest nou laboratori com “l’eix troncal” del programa de la 35a edició del festival.

Una vintena de directors d’esbarts i coreògrafs com Cesc Gelabert, Montse Colomé, Teresa Agustí i Lluís Calduch portaran les regnes de l’espai d’innovació i s’enfrontaran a un triple repte: crear noves danses a partir del ball pla, la bolangera i el ball de cintes. Als experiments dansaires del laboratori hi participaran gairebé 170 balladors, que rebran la formació dels especialistes. Segons Fosas, els coreògrafs investigaran a partir de “la idea que la dansa és un equilibri entre passat i futur”. En total, el festival tindrà 140 hores de formació que es desenvoluparan al llarg d’una setmana. Una part d’aquesta formació va destinada a nois i noies d’entre 13 i 18 anys amb l’itinerari Ésdansa’T Jove.

A banda de jugar amb la fusió entre balls tradicionals i contemporanis, Cesc Gelabert pujarà a l’escenari de les Preses per interpretar els solos més emblemàtics de la seva trajectòria professional. Un altre dels plats forts de la programació de l’Ésdansa prové d’Euskadi. Es tracta d’ Egurra, una creació del col·lectiu Baakai Katiuska i Kolpez Txalaparta que barreja el ball de bastons amb la dansa basca. L’espectacle, que va guanyar l’any passat el primer premi Delfí Colomé, s’estrenarà al festival. A més, aquest any es podran descobrir els nous llenguatges de la jota amb el muntatge El valor de la tradición de la companyia Miguel Ángel Berna, mentre que la dansa catalana de nova creació serà present a les Preses amb Acròstic de l’Esbart Ciutat Comtal. A més, es podrà veure A vore, una creació de Sònia Gómez i Ramon Balagué que uneix l’expressivitat tradicional de la jota de l’Ebre amb les influències del jazz, el fandango i el bolero.

Danses de l’Iran per primer cop

La programació del festival també inclou diverses propostes internacionals que serviran per mostrar danses tradicionals d’arreu del planeta. D’entre la desena d’espectacles destaca la companyia Balkaria, que portarà a escena un conjunt de balls femenins provinents de la república caucàsica Kabardino-Balkària. Així mateix, les Preses acollirà per primera vegada un grup de ballarins provinents de l’Iran. Serà la companyia Leymer, que s’encarregarà de representar músiques folklòriques iranianes que tenen l’origen en minories ètniques del país. També passaran pels escenaris garrotxins formacions de Nicaragua, Bielorússia, Guinea Bissau i Mèxic, que portarà una mostra de danses asteques de la mà de la companyia México Vivo.

Més enllà del compromís amb la tradició, l’Ésdansa també potencia el diàleg amb el paisatge. Per això, el festival no només transcorrerà a la plaça Major del poble i a l’escenari del recinte Ésdansa, sinó que també portarà les danses al parc de Pedra Tosca, a l’era d’una casa de pagès i a l’ermita de Sant Martí del Corb, on l’Esbart Dansaire de Rubí ballarà els Cants i danses del llibre vermell de Montserrat. La 35a edició de l’Ésdansa compta amb un pressupost de 180.000 euros, el 40% del qual és autofinançat. En l’edició de l’any passat, el festival va reunir 10.000 espectadors.