La sala Sidecar és el lloc que han triat els Xeic! per presentar avui a Barcelona el disc La nit és nostra (U98 Music), un nou pas en una trajectòria de gairebé una dècada. “La base segueix sent l’ ska, però aquesta vegada hem intentat jugar més amb la sonoritat i aprofitar més els instruments”, explica Aitor Cugat, cantant del grup de la Ribera d’Ebre. Ara defensen una obertura a temàtiques més “sentimentals i nostàlgiques”. Tanmateix, preval el caràcter que ha definit el grup des del principi. “L’essència dels Xeic! rau en la festa i la reivindicació”, diu Cugat, portaveu d’una formació l’hàbitat natural de la qual és el directe: “Nosaltres vivim dels concerts i sempre treballem les cançons perquè funcionin en directe”.

La combinació de festa i rauxa, sempre amb la secció de metalls ben present, és el motor de cançons com A la merda, una crida a mantenir vives les lluites en una realitat hostil. “Parla bàsicament de la corrupció, que per desgràcia fa molt de temps que patim, i tot fa pensar que va per llarg. Vam creure que era necessari escriure una cançó així. Ja se’n poden anar a la merda tots aquests polítics que l’únic que volen és embutxacar-se diners. Ara com ara no hi ha una política que miri per la gent i pels pobles”, etziba Cugat, que reconeix que el grup transcriu a les lletres “el que viuen i el que veuen”.

La nit és nostra també recorda la terra abandonada per la globalització. “La cançó Iaio, que té una part nostàlgica, explica què sentiria un avi si veiés què ha passat amb les terres on va viure. Veuria que ara està tot erm, els marges caiguts i els pobles buits. La globalització ens porta a l’abandó de les terres”, diu Cugat, solidari amb els desposseïts i defensor de la independència com a vehicle transformador. “Si aconseguim separar-nos d’Espanya podríem arribar a viure millor, però la política també s’ha de fer d’una altra manera, mirant per la gent, cosa que ara no s’està fent”, diu el cantant dels Xeic!