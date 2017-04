El pianista armeni Levon Avagyan guanya el Concurs Maria Canals

El pianista armeni Levon Avagyan, de 26 anys, ha guanyat el 63è Concurs Internacional de Música Maria Canals de Barcelona. Avagyan ha convençut el jurat presidit per Carlos Cebro en la prova final celebrada dijous al vespre al Palau de la Música Catalana. El pianista armeni s'ha endut el primer premi, dotat amb 15.000 euros en metàl·lic i un seguit de recitals i gires per Catalunya, Espanya i l'estranger.

El guanyador d’aquesta edició ha deixat enrere el pianista de Hong Kong Hin-Yat Tsang, de 24 anys, i la canadenca Anastasia Rizikov, de 18 anys, que han guanyat el segon i tercer premi (Premi Fundació Carulla valorat en 10.000 euros i Premi Montserrat Isern de Coromina valorat en 6.000 euros), respectivament. Aquest any hi han participat un total de 81 joves pianistes de 31 nacionalitats.



Avagyan ha estat acompanyat durant la seva actuació per la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya), dirigida per Manuel Valdivieso, i ha interpretat el 'Concert op. 26 núm. 3' de Prokófiev. A diferència dels dos anys anteriors, els tres finalistes no han interpretat el mateix concert. També acompanyats per la JONC, Anastasia Rizikov ha interpretat el 'Concert op. 23 núm. 1' de Txaikovski i Hin-Yat Tsang, el 'Concert op. 11 núm. 1' de Chopin.



A la jornada també s’ha atorgat el Premi del Públic, ofert per Solfa Recordings, que consisteix en 25 hores d'enregistrament i edició, concedit també a Avagyan. La cerimònia del lliurament de premis es farà aquest divendres a les 19 hores al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

Levon Avagyan va néixer a Yerevan (Armènia), l’any 1990. Va estudiar al Komitas Conservatori de Yerevan i va tenir com a professor Vagharshak Harutyunyan. Des de l’any 2010 estudia amb la professora Milana Chernyavska a la Universitat de Música i Arts de Graz (Àustria). Des de l’any 2011 és membre de l’acadèmia internacional de música de Liechtenstein. A més, Avagyan va ser membre de la fundació Spivakov a Moscou i de la fundació New Names a Ierevan.