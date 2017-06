L’home que vetllava per l’art i els negocis d’Andy Warhol

Vincent Fremont (Califòrnia, 1950) porta un vestit marró i vambes. Rep l’ARA en un espai de reunions de l’hotel on s’allotja i bromeja sobre com ressona la seva veu, tot i que declina l’oferiment d’anar a una altra sala que tingui una acústica millor: “M’agrada estar dins una cambra cuirassada”, afirma. Però el seu discurs fa un gir de 180 graus quan comença a recordar la seva experiència com a director de la Factory d’Andy Warhol i vicepresident de les empreses de l’artista, i aleshores recorda un d’aquells secundaris de pel·lícula que passen gairebé desapercebuts fins que de cop i volta es converteixen en el centre d’atenció. “L’Andy va morir fa 30 anys i encara el trobo a faltar. He sigut molt afortunat d’haver treballat amb un dels grans artistes del segle XX. El considero com un segon pare i va ser el padrí de la meva primera filla”, explica. Després de la mort de Warhol, Fremont va estar involucrat en la creació de la fundació i del museu de l’artista a Pittsburgh.

Les diverses visites que Fremont ha fet a Barcelona des de l’any 1991 han estat relacionades amb Warhol: va venir per primera vegada amb motiu d’una exposició al Palau de la Virreina i l’última va ser fa unes setmanes per assistir a la inauguració de l’exposició Silver songs. La música d’Andy Warhol a l’antiga fàbrica de Can Trinxet, a l’Hospitalet de Llobregat. “L’Andy era un visionari -subratlla-. Va ser en el lloc precís en el moment precís. Tenia tota la màgia i la química i, el més important, el talent per convertir-se en un gran artista”, afegeix.

A més de la vigència de les obres dedicades a temes com la pena de mort i el racisme, Fremont destaca que l’artista va fomentar el culte pels famosos i també que va ser un pioner de la telerealitat, però sense perdre de vista la creativitat: “L’Andy era l’epicentre de la creativitat a Nova York, era com una font d’energia. Li agradava estar envoltat de creadors que transformaven el món amb les seves obres. Però fora de Nova York era vist com una raresa”.

L’home darrere el personatge

Andy Warhol ha passat a la història amb la reputació de ser un home molt callat i també indolent: responia a les preguntes amb monosíl·labs i feia apologia de l’avorriment i de la superficialitat. Quan Fremont parla d’ell, sembla una persona totalment diferent: “L’entrevista de feina que em va fer va durar dues hores. És cert que era tímid, però també ho és que el personatge públic que s’havia construït no parlava. En privat era parlador i li agradaven les xafarderies. Als periodistes els agradava l’Andy perquè els donava respostes curtes i jugava amb ells, i ell va entendre com funcionaven els mitjans i va jugar-hi”, explica. Precisament la relació que va tenir amb els periodistes es troba a l’arrel de la imatge més típica de Warhol. “El mite de l’Andy es deu en part a ell mateix i en part a la premsa -afirma-. Era esmunyedís i s’amagava darrere moltes cortines de fum. A vegades confonia els periodistes, perquè venien sense haver fet els deures i se’l prenien seriosament. Durant els últims anys era molt difícil que es deixés entrevistar. Estava cansant que li fessin sempre les mateixes preguntes i a vegades s’inventava les respostes. Aleshores podies veure com un periodista s’ho empassava tot i pensaves: «Déu meu, què en sortirà de tot això!»”

Vincent Fremont va conèixer Warhol quan tenia 18 anys. S’havia convertit en un admirador de la seva obra després de descobrir-la en una exposició a la galeria Ferrus de Los Angeles. Un any després va treballar com a col·laborador a la Factory i dos anys després va entrar en plantilla. “Vaig començar a treballar a la Factory el gener del 1971. Tenia feina a jornada completa i cobrava 65 dòlars a la setmana”, recorda. No era un gran salari, però això no vol dir que Warhol fos garrepa: “No eren gaires diners, però si feies que l’Andy guanyés diners, tu també en guanyaves. Era molt generós amb les comissions. Tenia una ètica de treball americana, perquè havia començat des de baix. Jo també vaig fer-ho: obria l’estudi, feia encàrrecs, contestava al telèfon, passava l’escombra...”

Al llarg dels anys, va portar la negociació dels seus contractes i va treballar com a productor dels seus treballs de vídeo i per a la televisió. “L’Andy va entendre el món dels negocis de manera natural, i sabia què volia. Però no portava ell les negociacions: ens deia què volia i ho fèiem nosaltres”.

Un estudi més organitzat

La Factory que va conèixer Fremont ja no era el mític primer estudi de Warhol i la seva troupe, conegut com la Silver Factory, pel color platejat de tot l’espai, fins i tot l’ascensor. El somni d’aquell lloc on l’artista pintava, feia escultures i pel·lícules es va estroncar el 3 de juny del 1968 quan l’escriptora Valerie Solanas hi va irrompre i va intentar assassinar Warhol. “Als anys 70 les coses van canviar i tot estava una mica més estructurat”, afirma Fremont. “Després de l’intent d’assassinat, l’Andy va tardar gairebé un any a recuperar-se i molta gent va dir que havia perdut la seva energia i la seva creativitat, però això no és cert en absolut. Semblava que l’Andy no feia res i que no li interessava res, i era absolutament al contrari”.