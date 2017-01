'L'hostalera': jugar a l'amor i intentar no agafar-s'hi el dits

“No tinc clar què és l’amor. Cada vegada que m’he enamorat ha sigut diferent”, afirma el director teatral Pau Carrió, que ha posat en joc la seva experiència sentimental per polir els jocs amorosos del muntatge de L’hostalera, de Carlo Goldoni, que es veurà a la Biblioteca de Catalunya a partir del 18 de gener, produït per La Perla 29. “Parlem de l’amor, o dels amors -afegeix-. La gràcia de Goldoni és que no és reduccionista, fa ric l’amor, fa que cada personatge visqui un amor diferent o diferents amors”.

El pilar del seu muntatge és la paraula, però Carrió tampoc no s’ho juga tot al text: ha estès l’escenografia de la locanda trattoria de la protagonista, la Mirandolina, a la platea. El públic no només estarà assegut en tauletes amb estovalles de quadres blancs i vermells, sinó que també estarà convidat a un plat de macarrons a la mitja part i podrà escoltar les cançons d’amor que la companyia tocarà en directe.

“Amb l’olor del menjar i el soroll de les forquilles, l’obra agafa una altra dimensió, és teatre en 4D”, diu David Verdaguer, l’encarregat de posar-se en la pell del cavaller Ripafratta, un intel·lectual misogin que d’entrada presumeix de ser l’únic que és insensible als encants i atractius de la Mirandolina, que serà interpretada per Laura Aubert. De fet, per a ella és el seu primer paper protagonista. Al repartiment també hi ha Júlia Barceló, Javier Beltrán, Jordi Oriol, Alba Pujol i Marc Rodríguez. “Era important crear un equip per abordar l’obra. A vegades no saps quan és clara i quan és confusa, quan els personatges es posen calents o es fan fàstic”, diu el director, que debuta en el terreny de la comèdia amb aquesta obra.

El final de L’hostalera és potser més dur que senzillament agredolç. L’obra de Goldoni és molt còmica, però parla de les relacions humanes amb més profunditat del que pot semblar a primera vista. Per exemple, el personatge de Ripafratta no en surt indemne i la Mirandolina també queda tocada. “És una obra profundament antihollywoodiana. El final no és trist, però tampoc no és feliç. El final de l’obra és com el final d’un dia. Les relacions comencen, s’acaben, reneixen”, explica Carrió.

Haver de decidir entre dos amors

“L’amor és desordenat”, subratlla Carrió. Del text de Goldoni, diu que no és “feminista” i que “no amaga el masclisme” de la societat. “La Mirandolina ha de prendre una decisió respecte a tots aquests amors que li passen per davant i aquesta decisió té a veure amb coses que ens passen a tots”, assegura el director. En aquest sentit, amb l’amor s’hi barregen temes més prosaics, com les convencions i les pressions socials que poden influir en aquesta decisió. També els vincles que es poden establir entre les relacions sentimentals i la subsistència i les qüestions econòmiques i laborals.

“La Mirandolina té el seu propi hostal, i per tant és la responsable tant de la seva vida laboral com de la sentimental. Té la possibilitat d’escollir, però això no vol dir que estigui alliberada de totes les pressions socials i les càrregues heretades. ¿S’ha de deixar portar per un amor apassionat i imprevist com el que sent o potser sent per Ripafratta, que és un misogin, o ha de triar un amor que li doni més estabilitat?”, es pregunta Carrió.

En la memòria teatral del públic català hi ha el muntatge despullat de L’hostalera que Sergi Belbel va dirigir l’any 1995 amb Laura Conejero i Jordi Boixaderas com a protagonistes. El de Carrió transcorre en uns anys 60 “inventats” i té una estètica inspirada en pel·lícules de Federico Fellini com La dolce vita i Amarcord. “L’elecció es deu a raons plàstiques i estètiques -afegeix el director- i també al fet que als anys 60 es van replantejar moltes coses, com en el moment en què Goldoni va escriure la peça”. Una última raó és que Carrió va trobar semblances entre el personatge de Marcello Mastroianni a La dolce vita i els de L’hostalera : “ S’enamoren, però no saben què fer amb el seu propi amor”.