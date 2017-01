El Liceu inverteix 1,8 milions d'euros en el projecte social

Els estatuts del Gran Teatre del Liceu determinen que un dels seus objectius és “promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i potenciació de la cultura, i més específicament de l’operística”. L’eina per tirar-ho endavant és el que la direcció del teatre anomena el Projecte Social del Liceu, i que constitueix “un dels tres vectors directors del pla estratègic i de viabilitat 2014-2017, juntament amb els de qualitat artística i sostenibilitat econòmica”, tal com va recordar el director general del Liceu, Roger Guasch, en un acte celebrat ahir al Saló dels Miralls.

El projecte s’aplica des de fa anys, però ara s’ha estructurat en deu grans àrees que van de l’accessibilitat física a la inclusió social, i de la sostenibilitat mediambiental a la col·laboració amb entitats del barri del Raval, a més de la participació en programes com Apropa Cultura. “El Liceu rep 19 milions d’euros de subvenció. I com es retorna? Amb impostos, amb la creació de mil llocs de treball directes i indirectes i amb el Projecte Social, amb el qual fem un pas més contra la idea que el Liceu és elitista”, explica Guasch. El valor econòmic del projecte en la temporada 2015-2016 equival a una inversió d’1,8 milions. 1,3 milions corresponen als diners que ha deixat d’ingressar el Liceu per les 90.000 entrades a preus reduïts adreçades a joves, estudiants, escoles, aturats, gent gran i persones en risc d’exclusió social, entre d’altres. A més, 500.000 euros es van dedicar a adaptar la infraestructura per implementar mesures d’accessibilitat i a promoure els diferents programes d’apropament de l’òpera, com ara els concerts al territori, el de la Mercè i l’acció del Liceu a la Fresca. Per a la temporada 2016-2017, Guasch preveu que aquest mig milió d’euros creixi un 20% i anuncia la voluntat de fer créixer l’àrea pedagògica.

El director general recorda que totes les activitats del projecte social van “lligades a l’activitat del Liceu”; és a dir, el teatre no és un contenidor d’iniciatives socials sinó que tot el que s’hi fa té a veure amb l’òpera. En aquest sentit, Guasch insisteix que un dels propòsits és acostar nous públics al Liceu. Ara com ara, el 50% dels ingressos per entrades venudes ve de no abonats. Aquesta dada reforça l’interès del Liceu per acollir festivals com el Suite i el Músiques Sensibles i per organitzar el futur cicle de música contemporània Foyer 21. Roger Guasch considera que són portes perquè més gent s’interessi també per l’òpera.