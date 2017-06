El Liceu porta l’òpera en viu a Brians 2 i Quatre Camins

Els responsables del Liceu segueixen potenciant el paper més social de la institució. El teatre fa un pas endavant pioner respecte a les retransmissions via satèl·lit d’òpera que va organitzar a les presons de Brians 2 i Quatre Camins entre els anys 2005 i 2008 i ara hi portarà òpera en viu: aquest dijous al matí se celebrarà a Brians 2 el primer dels dos recitals en viu amb què el Liceu vol obrir nous horitzons i portar la música lírica a contextos socialment delicats. “Volem anar cap a llocs que necessiten aquesta presència i aquesta interacció musical i amb els artistes -explica la directora artística del teatre, Christina Scheppelmann-. La música no té barreres ni fronteres”.

El nou projecte del Liceu a les presons neix de l’impuls de la Generalitat i compta amb la col·laboració de l’Obra Social de La Caixa. Si la prova pilot que representen aquests recitals dona uns bons resultats, l’objectiu és estendre el projecte a tots els centres penitenciaris catalans. “El Liceu ha de sortir del seu perímetre i amb aquesta iniciativa s’allunya del tòpic elitista de l’òpera”, afirma el director general del teatre, Salvador Alemany.

Els dos concerts estaran compostos per fragments de diverses òperes i sarsueles, que seran presentats al públic pels mateixos intèrprets. Però la presa de contacte dels reclusos amb aquestes peces no es limita al moment de l’actuació, sinó que abans, durant gairebé un mes, treballen continguts relacionats -aportats també pel Liceu- sobre la història del teatre, les òperes seleccionades, els seus contextos històrics i la logística necessària per fer un recital. A més, després de l’actuació tindran l’oportunitat de parlar amb els intèrprets. El primer recital, que es farà en un auditori de 260 persones, anirà a càrrec de la soprano Rocío Martínez, la mezzosoprano Marisa Martins i el pianista Rodrigo de Vera. Hi interpretaran fragments d’òperes i sarsueles com Carmen, Così fan tutte, El barber de Sevilla i La tempranica.

“La música i les activitats artístiques són importants en els processos de reinserció perquè permeten treballar valors, emocions i hàbits”, afirma el director general de Serveis Penitenciaris, Armand Calderó. “La reacció dels músics a aquesta proposta ha sigut molt positiva. Els cantants tenen una gran responsabilitat social i tots els participants hi estaven molt interessats”, explica Scheppelmann.

Mentre que el primer concert està centrat en grans papers femenins, el segon, que serà el 22 de juny a la presó de Quatre Camins, també en un auditori de 260 persones, tindrà com a protagonistes el tenor David Alegret i el baríton Carlos Daza, que tornaran a estar acompanyats al piano per Rodrigo de Vera. Les peces que interpretaran estan tretes d’òperes com Les noces de Fígaro, L’elisir d’amore i El barber de Sevilla i tenen com a fil conductor la relació amb l’amor i l’amistat. A més dels tallers formatius organitzats amb motiu del concert, en aquesta ocasió la iniciativa s’integrarà dins la ràdio interna del centre i la revista que publiquen.