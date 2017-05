Litterarum suma un dia més i duplica el nombre d'espectacles

Litterarum, la Fira d'Espectacles Literaris de Móra d'Ebre que tindrà lloc del 25 al 28 de maig, comptarà enguany amb 33 propostes escèniques, gairebé el doble que l'any passat. La desena edició de la fira acollirà muntatges inspirats en una vintena d'autors d'arreu dels Països Catalans, entre els quals hi ha Vicent Andrés Estellés, Pere Quart, Carme Riera, Maria Cabrera, Enric Casasses i Prudenci Bertrana. A banda d'incrementar el nombre d'espectacles, Litterarum també creix en nombre de dies. Així, la fira començarà dijous i tindrà un dia més que en les edicions passades.

Entre les novetats d'enguany hi ha el 'Tast-Avanç', una proposta que presentarà als programadors de sales els espectacles dels propers anys i que oferirà un tastet de muntatges inspirats en l'obra de Joan Brossa. Així mateix, Litterarum serà l'escenari de 'Cor de mar', una obra de la cantant algueresa Franca Masu inspirada en poetes de l'Alguer catalanoparlant. Les Illes Balears també protagonitzaran un espectacle, 'Les darreres paraules', que es basa en una obra de l'escriptora Carme Riera i que estarà interpretat per Marta Elka, Toni Pastor i Mingo Ràfols. Els versos de Vincent Andrés Estellés se sentiran a la fira de la mà del cantautor Andreu Valor, que actuarà acompanyat al saxofon per Moisés Olcina.

Els autors ebrencs també tindran presència a la mostra. El dramaturg Valer Gisbert hi estrenarà una creació teatral que neix de la novel·la 'Les passions de la Menestrala' de Francesca Aliern, mentre que la poesia d' Enric Casasses prendrà forma a través de 'Sense pistola', una proposta d' Arturo Gaya, Laia Oliveras, Paco Prieto i Kike Pellicer. Els més petits també tindran un espai a Litterarum amb cinc espectacles de contes, titelles, i teatre inspirats en textos de Joaquim Ruyra, Prudenci Bertrana, Pruden Panadès i Joan Salvat-Papasseit, entre d'altres.

En l'edició d'enguany Litterarum inclou 'Tast-VInent', una mostra d'espectacles sobre literatura i vi. En paral·lel, se celebrarà la Fira del Llibre Ebrenc, on s'hi presentaran les novetats literàries del 2017 i s'hi duran a terme activitats al voltant del món del llibre.