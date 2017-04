Llibreries en peu de guerra: critiquen que les editorials no els faciliten les novetats

L'Associació de Llibreries Independents, que agrupa una vintena d'establiments de tota Catalunya, ha difós una carta a través de les xarxes en què denuncien que algunes editorials no els faciliten les novetats ni els llibres que previsiblement tindran més ventes aquest Sant Jordi.

"Aquests darrers anys hem patit unes actuacions cada cop més agressives d’alguns editors/distribuïdors a l’hora de preparar la campanya de Sant Jordi. Una d’elles és NO SERVIR-NOS LLIBRES DE FORTA VENDA", asseguren en el comunicat. I afegeixen: " La política que sembla imposar-se cada cop més, consisteix en repartir els llibres que previsiblement tindran més vendes entre grans superfícies i cadenes. I en canvi no fer-ne arribar a les llibreries independents".

En canvi, les llibreries asseguren que reben sense haver-ho demanat aquells títols que previsiblement no arrasaran: " Títols que no s’espera que tinguin una venda forta, i per tant són exclosos de grans superfícies i cadenes, ens són enviats sense permís tot aprofitant l’increment de trànsit de paquets que tots experimentem aquests dies".

Pressions per comprar amb antelació

Les llibreries denuncien que reben "pressions" per comprar alguns títols que previsiblement seran “best-sellers” el dia de Sant Jordi "amb molta antelació". " Això no seria cap problema si no aprofitessin aquest fet per ELUDIR EL DESCOMPTE EXTRA que editors i distribuïdors han de fer per Sant Jordi", detallen. Segons els llibreters, aquests editors/distribuïdors "trenquen un pacte històric segons el qual el descompte que es fa el dia de Sant Jordi (que té per objecte fomentar la lectura) es repartia entre el distribuïdor/editor i el llibreter".

Les llibreries independents lamenten que se senten cada cop més "marginades i arraconades": "Ens volen convertir únicament en un canal per col•locar tota la producció literària minoritària o de difícil venda".

Hi ha excepcions, però, que les llibreries volem remarcar com per exemple Penguin Random House.

El comunica el firmen la Llibreria La Puça, El Setciències, Bestiari Llibreria del Museu, Bestiari Llibreria del Born, Llibreria Badallibres, Llibreria La Gralla, Llibreria Aqualata sl, Llibreria El Tramvia De Mataró, Llibreria Dalmases, Llibreria L'Illa, Llibreria Racó del Llibre, ALEXANDRIA LLIBRES, Llibreria Carrer Major, Llibreria La Capona, llibreria El Cucut, Llibreria l'Odissea i Llibreria La Mulassa