Lluís Llach i Martí i Pol, 'honoris causa' per la Universitat de Girona

El consell de govern de la Universitat de Girona ha aprovat avui per unanimitat atorgar el títol de doctor 'honoris causa' al cantautor i diputat independentista Lluís Llach i, a títol pòstum, al poeta Miquel Martí i Pol, i fer-ho de manera conjunta.

L'acte de lliurament d'aquest reconeixement acadèmic a dues figures de les lletres i la cultura catalanes per la qualitat artística de la seva producció musical i poètica, en el cas de Llach, i pels seus mèrits científics i els valors de la seva poesia a Martí i Pol, tindrà lloc entre juliol i setembre.

Els padrins seran, en el cas de Llach, el director del cor de la UdG, Juan de la Cruz, i la professora de la UdG Mita Casacuberta per al poeta Miquel Martí i Pol.

La directora de l'Escola de Doctorat, Elisabeth Pinart, que ha repassat les trajectòries dels dos artistes, ha explicat que "es fa aquesta distinció conjunta per l'estreta relació a nivell creatiu i personal entre el poeta i el compositor".

Del poeta ha destacat la dimensió social de la seva trajectòria i la seva qualitat artística àmpliament reconeguda, i que amb aquest títol pòstum es pretén concedir-li "categoria acadèmica". Pinart ha recalcat la feina de Llach, les 200 cançons compostes al llarg de quatre dècades de treball, i ha explicat que el distingeixen per la qualitat de la seva producció musical i poètica i pel seu "compromís ètic i social".

El consell de govern també ha aprovat la concessió del títol de doctor 'honoris causa' al gironí Narcís Comadira, pintor, poeta, traductor, dramaturg, periodista i crític literari; al químic Even Jan Baerends, especialista en química teòrica i computacional, i a l'ictiòleg Sovan Lek, especialista en l'estudi dels peixos. La cerimònia de lliurament del títol en aquests tres casos es realitzarà durant el 2018.