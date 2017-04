L'obra de teatre de Harry Potter bat el rècord de premis Olivier

La producció teatral 'Harry Potter i el nen maleït', un rotund èxit de taquilla, ha fet el rècord en la història dels prestigiosos premis teatrals Olivier en guanyar nou guardons, entre ells el de millor obra nova.

En una cerimònia celebrada al Royal Albert Hall de Londres on es va homenatjar Kenneth Branagh, l'adaptació als escenaris de l'exitosa saga de JK Rowling, escrita per Jack Thorne i dirigida per John Tiffany, partia com a clara favorita amb 11 nominacions. L'obra va superar amb nou estatuetes a 'Matilda, el Musical' i 'El curiós incident del gos a mitjanit', per convertir-se en l'obra més premiada de la història d'aquest prestigiós certamen.

L'Olivier a millor actor va ser a parar a mans de Jamie Parker, per la seva encarnació del mag Harry Potter, que presenta als personatges de Harry, Ron i Herminone ja a la trentena, a punt d'enviar els seus propis fills a l'escola de bruixeria de Hogwarts. El seu director, John Tiffany, es va endur el reconeixement a millor direcció per aquesta producció, premiada per la il·luminació, so, vestuari i disseny d'escenaris. També la intèrpret que encarna el personatge d'Hermione Grainger, Noma Dumezweni, i el seu company de repartiment, Anthony Boyle, que dóna vida a l'escenari a Scorpius Malfoy, van guanyar els Olivier en les categories de millor actriu i actor secundari.

D'altra banda, Billie Piper ('Doctor Who') va obtenir l'Oliver a millor actriu per la seva commovedora interpretació de 'Yerma', de Federico García Lorca.

El premi al millor musical nou va ser per a 'Grounhog Day', una obra escrita per Tim Minchin i Danny Rubin, mentre que el millor 'revival' d'un musical se'l va endur 'Jesus Christ Superstar'.