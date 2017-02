Los Manolos tornen als escenaris amb la seva formació original

Un dels grups mítics de la rumba catalana, Los Manolos, tornarà als escenaris per reunir la seva formació original amb motiu dels 25 anys del popular èxit 'Amics per sempre', interpretat durant la clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona. A finals de març la formació publicarà un disc amb una revisió dels seus grans 'hits', amb col·laboracions com les del Sevilla (Mojinos Escozíos), Victoria Abril, Manel Fuentes o Los Delinqüentes, i que inclourà, també, una de les últimes col·laboracions que va fer Peret. El tret de sortida de la gira del grup serà el 30 d'abril, en la clausura del festival Viña Rock.

Los Manolos van revolucionar el panorama musical als anys 90 amb èxits com 'All my loving'. La interpretació d''Amics per sempre' a les Olimpíades de Barcelona va ser el trampolí definitiu de la banda, que es va convertir en un dels primers grups espanyols a gravar per a la MTV britànica. En un comunicat, la banda celebra que el grup es torni a reunir, malgrat que trobaran a faltar dos membres, Rafa Soriano, que viu fora, i Carles Lordan, que va morir en un accident.