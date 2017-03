El darrer disc del cantautor Cesk Freixas, ‘Proposta’, amb l’ARA Balears

El cantautor Cesk Freixas (Sant Pere de Riudebitlles, 1984) presentarà el seu sisè dics, 'Proposta' (DMusical, 2017), en directe divendres 7 d’abril a l’Auditori de Girona, en el marc del festival Strenes, p erò els lectors de l'ARA Balears tenen la possibilitat d'escoltar-lo abans. Podran comprar el darrer treball del cantautor al diari a partir del 18 de març per 12 euros. Es pot reservar a promocions@arabalears.cat i s'informarà de com fer el pagament i la recollida.

'Proposta' arriba després de 'Protesta' . En el seu penúltim treball, el cantautor explicava que tenia molt clar que el disc s’havia de dir així i que volia deixar de banda l’autocensura. “Creia que en un moment com l’actual tocava posicionar-me d’una manera més clara”, afirmà en una entrevista a l’ARA. A 'Proposta' no abandona la cançó protesta, però connecta la reivindicació amb el vessant més constructiu, positiu i reflexiu. Una de les cançons del nou disc, 'Aquí, la bellesa i la dignitat', parteix d’un text que va escriure Julio Cortázar el gener del 1983 després d'una visita a Managua i que va incloure al llibre 'Nicaragua tan violentamente dulce'. “Vol ser un homenatge a les persones humils, sinceres i senzilles que malden per deixar de sobreviure i cerquen passar els seus dies lliures de la càrrega de tota opressió i precarietat”, explica Freixas.

El cantautor va iniciar la carrera musical el 2004 i des d’aleshores no ha aturat. Ha editat sis treballs discogràfics, ha guanyat nou premis Enderrock i ha publicat dos llibres: 'Alè de taronja sencera' i 'Paraules per a Gaeta'. Freixas és un músic molt compromès, convençut que als creadors musicals els pertoca “plantejar els nostres dubtes i llançar les preguntes per trobar respostes col·lectivament”.