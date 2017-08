El Macba i l'Arxiu Històric de Barcelona segueixen tancats per la vaga dels treballadors de Ciut'art

L'Arxiu Històric de Barcelona i el Macba continuen tancats aquest dijous per la vaga convocada pels treballadors de Serveis Educatius Ciut'art, empresa adjudicatària dels serveis d'atenció al públic de diversos centres culturals, i pel sindicat SUT. Dimecres la protesta també va fer abaixar la persiana a les fundacions Miró i Tàpies, el Museu de la Música i la Virreina Centre de la Imatge. Els treballadors de Ciut'art protesten contra la precarietat laboral i els abusos que es produeixen per "la reducció dràstica del pressupost de l'adjudicació que es descarrega sobre les condicions" laborals. En el cas del Macba i de l'Arxiu Històric de Barcelona, la vaga és indefinida, mentre que en els altres casos es tractava d'una aturada d'un dia ampliable a més dies per exigir a l'empresa el pas a plantilla fixa dels treballadors anomenats de "reforç".

El conseller de Cultura, Lluís Puig i Gordi, ha afirmat aquest dijous al matí en declaracions a TV3 que el conflicte dels treballadors dels museus municipals de Barcelona és un tema que incumbeix tothom: "Ens amoïna a tots, perquè tenim un sistema cultural públic compartit entre Generalitat, diputacions i ajuntaments". Per tant "les responsabilitats les tenim compartides". I ha subratllat que "el que ens ha de preocupar és la qualitat del servei a les persones" perquè "sense aquest servei no tindríem tant de turisme". Per aquesta raó ha reconegut que "s'haurà d'analitzar si els sous d'aquests treballadors són justos i si estan ben regulats".



Amb tot, Puig ha matisat que aquest no és només un tema de cultura perquè "no només passa en empreses de l'administració". Puig ha explicat que en moltes empreses han hagut d'ajustar les nòmines per ser més competitives i com que, segons ha exposat, "ara que l'economia s'està recuperant", "com és lògic, molts sectors de treballadors volen recuperar una part del poder adquisitiu".